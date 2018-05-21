У военнослужащего, который бросил гранату в толпу людей, дома нашли целый арсенал оружия

На Ивано-Франковщине мужчина бросил гранату в толпу, потому что приревновал любимую. Пострадали девять человек, только чудом никто не погиб. У самого же виновника во время обыска нашли целый арсенал оружия.

Это видео отсняли случайные свидетели трагедии. От взрыва пострадавших разбросало по всей улице.

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Видео инцидента на Франковщине, которое зафиксировали очевидцы

Гранату у людей швырнул военнослужаший Алексей. Мужчина лишь неделю назад вернулся из ротации с Востока. Конфликт с местными начался с банальной ревности. Мужчине не понравилось отношение односельчан к его сожительнице Марии.

Они уходили, нельзя сказать, что были пьяными. Этот мужчина и женщина шли в кафе. И может еще двое знакомых. И, где-то, через несколько минут он шел весь в крови. Его избили. Он шел домой, я на улице была. И через несколько минут вижу, что он уже идет умытый,

– рассказала жительница села Лесная Тарновица Юлия Воляк.

Когда военнослужащий снова вернулся в кафе, его пытались успокоить, однако тщетно. Военнослужащий вытащил из кармана гранату.

"Выбежали все во двор, он тоже выбежал на дорогу, возле этого кафе. И там он чеку выдернул. И мы хотели его скрутить, забрать (гранату – 24), чтобы она не взорвалась, чтобы люди не пострадали. А он бросил ее на землю", – вспоминает пострадавший Игорь Зола.

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Взрыв прогремел в считанные секунды. Пострадали девять человек. Среди них – случайные посетители, прохожие и возлюбленная военнослужащего. Она в реанимации в тяжелом состоянии.

У нее черепно-мозговая травма осколочная. Металлические осколки прямо в головном мозге, а также у нее травмирован правый глаз. Настолько травмирован, неизвестно, как будет выглядеть этот глаз,

– отметил заведующий отделения реанимации и интенсивной терапии областной больницы Игорь Пулик.

Сам военнослужащий не пострадал. Его задержали почти сразу. Алексей родом из Донецкой области. Соседи говорят, пара сошлась недавно. Вместе воспитывали маленького сына Марии.

"Нормальные соседи, могу сказать. Они очень хорошо жили с нами. И он ничего такой. Ну, он приезжает, он не живет здесь постоянно. Он же военный", – сказала соседка Мария Стефанюк.

За содеянное теперь военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы. Граната, которую военный бросил в толпу, могла быть с фронта, говорит волонтер Виталий Дейнега. Военные часто с войны возят "трофеи".

Это чисто такая военная клептомания. Все, что не так лежит, в карман и домой. Очень часто это делается не с умыслом, это делается просто, чтобы было на всякий случай,

– отметил руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Более того, во время обысков в доме его сожительницы правоохранители нашли целый склад боеприпасов: три тротиловые шашки, газовый пистолет, патроны к нему и патроны к автомату Калашникова. Сейчас следствие устанавливает происхождение оружия.