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      У военных складов в Балаклее вспыхнул пожар: что известно – видео

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      В Балаклее загорелся сухостой: угрозы арсеналу нет
      В Балаклее загорелся сухостой: угрозы арсеналу нет / Пресс-центр ГСЧС

      Вблизи военных складов в Балаклее на Харьковщине произошел пожар. Спасатели говорят, что загорелись сухая трава и мусор. Угрозы для арсенала нет, поскольку инцидент произошел по другую от него сторону. На складах боеприпасов в Балаклее несколько раз раздавались взрывы, последний раз – осенью 2019-го года.

      В ГСЧС в Харьковской области сообщили, что возгорание произошло примерно в 12 часов дня 29 апреля на выезде из Балаклеи, а именно на окружной дороге, передает "Суспильне".

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      По словам представителя ведомства Игоря Лупандина:

      • горели сухая трава и мусор,
      • площадь пожара составила около 350 квадратных метров,
      • участие в тушении принимали три отделения,
      • угрозы распространения не было.

      Добавим, согласно видео, которые опубликовали в сети, пожар был довольно большим.

      Смотрите видео пожара вблизи складов боеприпасов в Балаклее

      В Балаклее опять что-то горит

      Опубликовано ХС • Харьков в среду, 29 апреля 2020 г.

      Взрывы на складах боеприпасов в Балаклее: коротко

      2017

      • Впервые здесь начали взрываться боеприпасы в марте 2017 году.
      • Инцидент произошел после того, как на арсенале вспыхнул пожар.
      • В результате взрывов погибли две женщины – одна из них через месяц от осколочного ранения.
      • Сотни домов были разрушены или повреждены.
      • Из 7-километровой зоны поражения состоялась эвакуация местных жителей, также в пределах опасной зоны запретили полеты и ограничили движение на дорогах.
      • СБУ квалифицировала инцидент как диверсию.
      • По словам бывшего генпрокурора Юрия Луценко, следствие установило, что с территории России прибыл беспилотник, который сбросил заряды. Это и стало причиной взрыва.
      • Согласно выводам следственной комиссии, арсенал взорвали не из беспилотника, а с земли.

      2018

      • Еще один пожар на арсенале произошел в мае 2018 года.
      • На территории, где проводили разминирование, произошло возгорание травы.
      • В итоге огонь перешел на военные склады и там начали взрываться боеприпасы.
      • Площадь пожара на территории военного арсенала составляла 35 гектаров.

      2019

      • Последний инцидент произошел в ноябре 2019 года.
      • На технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами проходила плановая утилизация.
      • В итоге здесь прозвучало не менее 20 взрывов в специально оборудованном котле.
      • В результате 3 военнослужащих погибли и еще 4 получили ранения.

      К теме Основная версия взрывов в Балаклее – подрыв изнутри, – Арахамия

      Взрывы, боеприпасы, Харьковская область, Балаклея, Калиновка, Украина
      Крупнейшие взрывы на складах боеприпасов в Украине / Инфографика 24 канала

      Заметим, что в последнее время Украину охватили лесные пожары. Самые масштабные из них произошли в Чернобыльской зоне и на Житомирщине. Причина – местное население сжигало сухостой и в конце концов огонь перекинулся на леса. В середине апреля Верховная Рада в 18 раз увеличила штрафы для поджигателей сухой травы.

      Штрафы за поджог травы инфографика 24 канал
      Новые штрафы за поджог травы или повреждение леса / Инфографика 24 канала

      Почему нельзя сжигать сухую траву и листья: видео 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: ГСЧС Взрывы в Балаклее Новости Харькова Пожар Новости Украины
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