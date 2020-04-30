У военных складов в Балаклее вспыхнул пожар: что известно – видео

Вблизи военных складов в Балаклее на Харьковщине произошел пожар. Спасатели говорят, что загорелись сухая трава и мусор. Угрозы для арсенала нет, поскольку инцидент произошел по другую от него сторону. На складах боеприпасов в Балаклее несколько раз раздавались взрывы, последний раз – осенью 2019-го года.

В ГСЧС в Харьковской области сообщили, что возгорание произошло примерно в 12 часов дня 29 апреля на выезде из Балаклеи, а именно на окружной дороге, передает "Суспильне" .

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По словам представителя ведомства Игоря Лупандина:

горели сухая трава и мусор,

площадь пожара составила около 350 квадратных метров,

участие в тушении принимали три отделения,

угрозы распространения не было.

Добавим, согласно видео, которые опубликовали в сети, пожар был довольно большим.

Смотрите видео пожара вблизи складов боеприпасов в Балаклее

Взрывы на складах боеприпасов в Балаклее: коротко

Впервые здесь начали взрываться боеприпасы в марте 2017 году.

Инцидент произошел после того, как на арсенале вспыхнул пожар.

В результате взрывов погибли две женщины – одна из них через месяц от осколочного ранения.

Сотни домов были разрушены или повреждены.

Из 7-километровой зоны поражения состоялась эвакуация местных жителей, также в пределах опасной зоны запретили полеты и ограничили движение на дорогах.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию.

По словам бывшего генпрокурора Юрия Луценко, следствие установило, что с территории России прибыл беспилотник, который сбросил заряды. Это и стало причиной взрыва.

Согласно выводам следственной комиссии, арсенал взорвали не из беспилотника, а с земли.

Еще один пожар на арсенале произошел в мае 2018 года.

На территории, где проводили разминирование, произошло возгорание травы.

В итоге огонь перешел на военные склады и там начали взрываться боеприпасы.

Площадь пожара на территории военного арсенала составляла 35 гектаров.

Последний инцидент произошел в ноябре 2019 года.

На технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами проходила плановая утилизация.

В итоге здесь прозвучало не менее 20 взрывов в специально оборудованном котле.

В результате 3 военнослужащих погибли и еще 4 получили ранения.

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Заметим, что в последнее время Украину охватили лесные пожары. Самые масштабные из них произошли в Чернобыльской зоне и на Житомирщине . Причина – местное население сжигало сухостой и в конце концов огонь перекинулся на леса. В середине апреля Верховная Рада в 18 раз увеличила штрафы для поджигателей сухой травы.



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