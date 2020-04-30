У военных складов в Балаклее вспыхнул пожар: что известно – видео
Вблизи военных складов в Балаклее на Харьковщине произошел пожар. Спасатели говорят, что загорелись сухая трава и мусор. Угрозы для арсенала нет, поскольку инцидент произошел по другую от него сторону. На складах боеприпасов в Балаклее несколько раз раздавались взрывы, последний раз – осенью 2019-го года.
В ГСЧС в Харьковской области сообщили, что возгорание произошло примерно в 12 часов дня 29 апреля на выезде из Балаклеи, а именно на окружной дороге, передает "Суспильне".
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По словам представителя ведомства Игоря Лупандина:
- горели сухая трава и мусор,
- площадь пожара составила около 350 квадратных метров,
- участие в тушении принимали три отделения,
- угрозы распространения не было.
Добавим, согласно видео, которые опубликовали в сети, пожар был довольно большим.
Смотрите видео пожара вблизи складов боеприпасов в Балаклее
Взрывы на складах боеприпасов в Балаклее: коротко
2017
- Впервые здесь начали взрываться боеприпасы в марте 2017 году.
- Инцидент произошел после того, как на арсенале вспыхнул пожар.
- В результате взрывов погибли две женщины – одна из них через месяц от осколочного ранения.
- Сотни домов были разрушены или повреждены.
- Из 7-километровой зоны поражения состоялась эвакуация местных жителей, также в пределах опасной зоны запретили полеты и ограничили движение на дорогах.
- СБУ квалифицировала инцидент как диверсию.
- По словам бывшего генпрокурора Юрия Луценко, следствие установило, что с территории России прибыл беспилотник, который сбросил заряды. Это и стало причиной взрыва.
- Согласно выводам следственной комиссии, арсенал взорвали не из беспилотника, а с земли.
2018
- Еще один пожар на арсенале произошел в мае 2018 года.
- На территории, где проводили разминирование, произошло возгорание травы.
- В итоге огонь перешел на военные склады и там начали взрываться боеприпасы.
- Площадь пожара на территории военного арсенала составляла 35 гектаров.
2019
- Последний инцидент произошел в ноябре 2019 года.
- На технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами проходила плановая утилизация.
- В итоге здесь прозвучало не менее 20 взрывов в специально оборудованном котле.
- В результате 3 военнослужащих погибли и еще 4 получили ранения.
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