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      У войны также есть правила: в Украине запустили полезное приложение о военных конфликтах

      52 Читати новину українською
      Донецкий аэропорт
      Донецкий аэропорт / 24 канал

      В Украине создали приложение для военных и гражданских о том, что разрешено и не разрешено на войне, согласно нормам международного права. Разработчики надеются, что полученные знания помогут снизить число ненужных страданий и жертв.

      Разработчиком стала международная организация "Женевский призыв" в рамках кампании "У войны тоже есть правила". Приложение создали в игровой форме. Оно имеет два уровня сложности и 28 сценариев.

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      На каждом из уровней предлагают ознакомиться с реальными ситуациями, которые могут возникнуть во время боевых действий. Пользователей ожидают вопросы, связанные с военной тактикой, ведением боевых действий, защитой детей и гражданского населения, использованием оружия, оказанием помощи раненым.

      Среди прочего, в приложении можно найти ответы на вопросы:

      • Можно ли стрелять по больницам и школам, если в них находится противник?
      • Можно ли принимать и вербовать в свои ряды молодых людей, если вы не уверены, что им исполнилось 18 лет?
      • Может ли военный имитировать сдачу в плен, чтобы неожиданно напасть на противника и застать его врасплох?

      Отвечая на вопросы правильно, пользователь может перейти на уровень командира с более сложными вопросами и сценариями, завершив которые, получит сертификат прохождения игры.

      Приложение "У войны тоже есть правила"

      Впервые приложение стало доступным в Ливии в 2015 году под названием "Солдат, а не убийца". Его активно скачивают тысячи бойцов различных вооруженных структур, действующих в Сирии, Ираке, Йемене, Филиппинах. В Украине приложение появилось в 2019 году под названием "У войны тоже есть правила".

      Что такое "Женевский призыв"?
      Это международная негосударственная гуманитарная организация, которая занимается защитой гражданского населения в вооруженных конфликтах. "Женевский призыв" сосредоточивает свои усилия на защите детей от последствий вооруженных конфликтов, запрете сексуального насилия и гендерной дискриминации, защите медицинских миссий и запрете использования противопехотных мин во время военных действий.

      Организация была основана в 2000 году в Женеве (Швейцария) с целью привлечения субъектов военных конфликтов к соблюдению норм международного гуманитарного права.

      Сегодня представительства "Женевского призыва" работают в странах Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Мы способствуем тому, чтобы противоположные стороны в большей степени чтили законы вооруженного конфликта и поддерживаем инициативы местных общин для улучшения собственной безопасности.

      С 2018 года организация представлена ​​в Украине.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Война
      Источник: 24 Канал
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