У войны также есть правила: в Украине запустили полезное приложение о военных конфликтах

В Украине создали приложение для военных и гражданских о том, что разрешено и не разрешено на войне, согласно нормам международного права. Разработчики надеются, что полученные знания помогут снизить число ненужных страданий и жертв.

Разработчиком стала международная организация "Женевский призыв" в рамках кампании "У войны тоже есть правила". Приложение создали в игровой форме. Оно имеет два уровня сложности и 28 сценариев.

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На каждом из уровней предлагают ознакомиться с реальными ситуациями, которые могут возникнуть во время боевых действий. Пользователей ожидают вопросы, связанные с военной тактикой, ведением боевых действий, защитой детей и гражданского населения, использованием оружия, оказанием помощи раненым.

Среди прочего, в приложении можно найти ответы на вопросы:

Можно ли стрелять по больницам и школам, если в них находится противник?

Можно ли принимать и вербовать в свои ряды молодых людей, если вы не уверены, что им исполнилось 18 лет?

Может ли военный имитировать сдачу в плен, чтобы неожиданно напасть на противника и застать его врасплох?

Отвечая на вопросы правильно, пользователь может перейти на уровень командира с более сложными вопросами и сценариями, завершив которые, получит сертификат прохождения игры.

Приложение "У войны тоже есть правила"

Впервые приложение стало доступным в Ливии в 2015 году под названием "Солдат, а не убийца". Его активно скачивают тысячи бойцов различных вооруженных структур, действующих в Сирии, Ираке, Йемене, Филиппинах. В Украине приложение появилось в 2019 году под названием "У войны тоже есть правила".

Что такое "Женевский призыв"?

Это международная негосударственная гуманитарная организация, которая занимается защитой гражданского населения в вооруженных конфликтах. "Женевский призыв" сосредоточивает свои усилия на защите детей от последствий вооруженных конфликтов, запрете сексуального насилия и гендерной дискриминации, защите медицинских миссий и запрете использования противопехотных мин во время военных действий.



Организация была основана в 2000 году в Женеве (Швейцария) с целью привлечения субъектов военных конфликтов к соблюдению норм международного гуманитарного права.



Сегодня представительства "Женевского призыва" работают в странах Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Мы способствуем тому, чтобы противоположные стороны в большей степени чтили законы вооруженного конфликта и поддерживаем инициативы местных общин для улучшения собственной безопасности.



С 2018 года организация представлена ​​в Украине.