Де і чому найбільше поважають вчителів

Вчителям, які хочуть мати вищий статус, варто працювати в Китаї, Малайзії та Тайвані, адже, як свідчить міжнародне дослідження, саме в цих країнах викладачів поважають найбільше.

А от їхні колеги в Бразилії, Ізраїлі та Італії – на протилежному кінці "індексу статусу вчителя", згідно з дослідженням Національного інституту економіки та соціальних досліджень та фонду Varkey Foundation. Велика Британія потрапила до верхньої половини рейтингу. Зокрема, в цій країні вчителів шанують більше ніж у США, Франції та Німеччині.

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Але лідером став Китай, де 81% населення вважає, що учні поважають своїх вчителів. В середньому цей показник становив 35%. Загалом у дослідженні опитали 35 тисяч людей з 35 країн. В Україні таке опитування не проводили.

Культура поваги

В Європі та Південній Америці загалом спостерігалися "вищі рівні песимізму щодо поваги учнів до вчителів". Культура поваги виявилася особливо вираженою в країнах Азії, зокрема в Південній Кореї та Сингапурі. Учні в цих країнах також показують кращі результати на міжнародних тестах. На думку дослідників, пошану до професії вчителя, що приваблює талановитих працівників, супроводжують і високі стандарти навчання.



Чи хочуть батьки аби їхні діти стали вчителями?

Для визначення престижу викладацької кар'єри в дослідженні також питали чи хотіли б люди, щоб їхні діти ставали вчителями. У Китаї, Індії та Гані велика кількість родин схвально поставилися до ідеї того, щоб їхні діти обрали професію вчителя. Але в Росії, Ізраїлі та Японії батьки більше схилялися до того, щоб відмовити дітей від такого шляху.

У дослідженні також питали скільки часу, на думку респондентів, вчителі витрачають на роботу. У більшості країн цей показник недооцінювали, але у двох країнах – Канаді та Фінляндії, чиї системи освіти вважаються одними з найуспішніших у світі, – громадськість була переконана, що вчителі працюють ще довше, ніж насправді.

Зміна в настроях

Дослідження провели для порівняння з результатами схожого опитування, яке влаштували п'ять років тому. Однієї з найбільших змін стало ставлення до ідеї оплати відповідно до успішності учнів. У кожній країні з 2013-го по 2018 рік менше людей стало підтримувати ідею того, щоб платня вчителів залежала від результатів їхніх учнів. Дослідження було опубліковане фондом Varkey Foundation, що є засновником вчительської премії Global Teacher Prize.

Засновник фонду Санні Варкі сказав: "Цей індекс нарешті академічно довів те, що ми завжди знали інстинктивно – зв'язок між статусом вчителів у суспільстві та успішністю дітей у школі".

Зараз ми можемо сказати, що поза сумнівом, поважати вчителів – не лише моральний обов'язок, а й необхідність для освітніх результатів країни,

– наголосив засновник фонду.

Топ-10 країн, де вчителі мають найвищий статус

Китай Малайзія Тайвань Росія Індонезія Південна Корея Туреччина Індія Нова Зеландія Сингапур

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Автор: Шон Кафлен

Джерело: BBC