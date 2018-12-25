У "Зари" оценили шансы вернуться в Луганск

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов оценил шансы клуба вернуться выступать в Луганск.

Рафаилов считает, что в первую очередь в Луганске, который сейчас оккупирован Россией, нужно установить мир.

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"А вы верите в то, что "Заря" скоро вернется в Луганск? Когда мы уезжали, то думали, что через 3-4 месяца вернемся обратно. А все длится уже пятый год, и конца я этому, честно говоря, не вижу", - заявил Рафаилов в интервью клубному сайту.

"Те люди, которые за это отвечают, должны установить мир, убрать блокпосты, восстановить все то, что разрушено, наладить жизнь, тогда и "Заря" вернется в Луганск и "Шахтер" в Донецк. И футбол начнет развиваться. И, может быть, через какое-то время, достигнет уровня 2014-го года", – добавил гендиректор луганчан.

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