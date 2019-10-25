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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      У Зеленского нет опыта, но есть большой плюс, – экс-посол Грузии в Украине

      135 Читати новину українською
      Будет ли мир на Донбассе?
      Будет ли мир на Донбассе? / Фото 24 канала

      Замораживание конфликта на Востоке – очень плохой вариант развития событий для Украины. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью 24 каналу экс-посол Грузии в Украине, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

      По мнению дипломата, команда президента Владимира Зеленского не позволит заморозить конфликт: никто не пойдет на то, чтобы сделать границу внутри страны.

      Мнение эксперта: Беларусь не сможет обеспечить мир на Донбассе

      Мы можем дальше двигаться сегодняшним путем: ежедневно терять людей и не только на Востоке в боях, но и тех, кто эмигрирует из страны, или решить вопрос Донбасса,
      – отмечает Григорл Катамадзе.

      На ток-шоу много говорят – президенту не хватает опыта. Однако, по мнению дипломата, такое утверждение не соответствует действительности. Ведь главное, что имеет Владимир Зеленский, – истинный подход и любовь к стране, где он живет.

      Обращение Владимира Зеленского по достижению мира на Донбассе, смотрите здесь:

      И когда люди говорят – Зеленский что-то неправильно делает, пусть эти люди поставят себя на его место и честно сами себе скажут – что бы они сделали, если бы стали президентом.

      Сейчас нужно делать все для прекращения боевых действий на Востоке,
      – отмечает Григол Катамадзе.

      Если Украина ничего не будет делать для возвращения Донбасса, Россия может пойти на решительные шаги, как это было в свое время по отношению к Грузии, когда РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Если она пойдет на такой шаг – решать этот вопрос будет гораздо сложнее.

      Кто такой Григол Катамадзе?Грузинский дипломат и общественный деятель. В 1998-2000 годах – заместитель министра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного военного сотрудничества, первый гражданский заместитель министра обороны. В 2000-2007 и 2009-2013 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине. В 2007-2008 годах – заместитель министра иностранных дел Грузии. Сейчас – президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

      Подробнее о том, почему Украина не защитил Будапештский меморандум и устал ли от нас Запад, – читайте вскоре в эксклюзивном интервью с экс-послом Грузии Григолом Катамадзе.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Южная Осетия Абхазия
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