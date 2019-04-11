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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      У Зеленского объяснили, почему до сих пор не представили топ-5 кандидатов на высокие должности

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      Штаб Зеленского объяснил, почему он до сих пор не представил "пятерку" кандидатов
      Штаб Зеленского объяснил, почему он до сих пор не представил "пятерку" кандидатов / Фото из открытых источников

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский до сих пор не представил претендентов, которые могут занять ключевые должности после его победы на выборах, поскольку часть этих людей перешли в команду действующего президента Петра Порошенко.

      Спикер штаба Дмитрий Разумков в интервью "BBC Украина" рассказал, что разговоры об отсутствии команды претендентов на ключевые должности является манипуляцией против Зеленского.

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      Представить команду должен президент не на марше, а после того, как человек получает должность. Владимир Александрович обещал, что часть команды представит во втором туре. Думаю, ждать этого осталось не так долго. Почему этого не произошло раньше? К сожалению, у нас есть примеры того, что люди, с которыми были переговоры, по непонятным причинам за короткий отрезок времени принимали решение поддержать действующего гаранта,
      – рассказал он.

      Да, спикер штаба Зеленского заметил, что они вели переговоры с экс-заместителем командира УСН Сергеем Кривоносом, но он поддержал Порошенко и по его приглашению пошел работать в СНБО.

      Разумков также прокомментировал данные, что после победы Зеленского Министерство обороны может возглавить Анатолий Гриценко, МИД – Александр Данилюк, Генпрокуратуру – Марта Борщ, а СБУ – Игорь Смешко. В частности, СМИ назвали эти фамилии после разговора с идеологом предвыборной кампании артиста Русланом Стефанчуком и экспертом штаба по экономическим вопросам Даниилом Гетманцевым.

      Представитель Зеленского добавил, что его коллеги не называли ни людей, ни должностей.

      "Поэтому, здесь есть определенные домыслы. Но часть людей действительно есть в команде", – добавил он.

      Также, у Зеленского убеждены, что секретарем СНБО и начальником Генштаба должны быть достойные офицеры Вооруженных сил, прошедшие войну, которые имеют соответствующие знания, но при нынешней вертикали не имеют шансов попасть на руководящие должности.


       

      Что обещает сделать Зеленский на посту президента

      Какие результаты первого тура выборов?По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% избирателей. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Сергей Кривонос
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