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      У Зеленского открестились от заявлений Шефира о языковом законе и диалоге с РФ

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      В Администрации Президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, где он предлагает отменить языковой закон и говорит о диалоге с Россией.

      У Зеленского отметили, что имеют совсем другую позицию, пишет BBC.

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      Он выразил исключительно собственное мнение. Эта мысль не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента, – сказали у президента.

      Кроме того, с момента когда Зеленский вступил в должность президента, Борис Шефир не общался с ним.

      О чем заявил Шефир?

      Совладелец "Студии "Квартал 95" и брат новопризначенного советника президента Сергея Шефира Борис Шефир сказал, что следует уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и "принять нормальный закон".

      Квоты – это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не путем квотирования, а, например, какими-то преференциями, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском коммерчески привлекательным,
      отметил Шефир.

      Подробно об интервью Шефира читайте в материале 24 канала: "Запреты – гадкая штука: в "Квартале" удивили заявлением о языковых квотах и сотрудничестве с Россией".

      К слову, Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного 25 апреля 2019 года. 14 мая его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 15 мая – президент Петр Порошенко.


      Что предусматривает языковой закон

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Верховная Рада Сергей Шефир Квартал 95 Языковые квоты Украинский язык
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