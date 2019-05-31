У Зеленского открестились от заявлений Шефира о языковом законе и диалоге с РФ
В Администрации Президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, где он предлагает отменить языковой закон и говорит о диалоге с Россией.
У Зеленского отметили, что имеют совсем другую позицию, пишет BBC.
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Он выразил исключительно собственное мнение. Эта мысль не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента, – сказали у президента.
Кроме того, с момента когда Зеленский вступил в должность президента, Борис Шефир не общался с ним.
О чем заявил Шефир?
Совладелец "Студии "Квартал 95" и брат новопризначенного советника президента Сергея Шефира Борис Шефир сказал, что следует уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и "принять нормальный закон".
Квоты – это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не путем квотирования, а, например, какими-то преференциями, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском – коммерчески привлекательным,
– отметил Шефир.
Подробно об интервью Шефира читайте в материале 24 канала: "Запреты – гадкая штука: в "Квартале" удивили заявлением о языковых квотах и сотрудничестве с Россией".
К слову, Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного 25 апреля 2019 года. 14 мая его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 15 мая – президент Петр Порошенко.
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