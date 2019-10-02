13:02
2 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Что российский спецназ забыл в Осло? РФ строит реплику ракеты Илона Маска
      Вєсті Кремля
      21:29, 1 октября
      Вести.UA: Винник снова попал в громкий скандал. Разумков устал и уходит
      Вєсті.UA
      20:53, 1 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      У Зеленского рассказали, поддерживает ли он амнистию боевиков и "милиции" в ОРДЛО

      29 Читати новину українською
      Зеленский не поддерживает амнистию боевиков и "милиции" в ОРДЛО
      Зеленский не поддерживает амнистию боевиков и "милиции" в ОРДЛО / Getty images

      Президент Украины не поддерживает амнистию боевиков и "милиции" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

      Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко с трибуны парламента заявил, что фракцию "Слуга народа" не устраивают нормы закона об особом статусе Донбасса.

      Обратите внимание: В Раде не имеют ни текста, ни концепции нового закона об особом статусе Донбасса

      Яременко пояснил, что в действующем законе есть положение о безусловной амнистии.

      Что такое амнистия?Амнистия – полное или частичное (замена более мягким) освобождение от уголовной ответственности и наказания определенной категории лиц, виновных в совершении преступлений. Осуществляется по решению главы государства или высшего представительного органа власти.

      Это все то, чего я не хочу, чтобы было на моей земле, и этого не хочет наша фракция. Этого не хочет президент Зеленский. Поэтому я прошу поддержки, украинская дипломатия работает, чтобы установить мир,
      – подчеркнул политик.

      Представитель правительства в Раде Ирина Верещук сообщала, что новый закон об особом статусе Донбасса вынесут на рассмотрение парламента после встречи в нормандском формате. Пока неизвестно, когда эта встреча состоится. Политики убеждают, что это произойдет "в ближайшее время".

      По словам Верещук, пока парламент не обсуждает разработку никаких законопроектов, связанных с особым статусом Донбасса, или проведением там выборов.

      Во время брифинга Владимир Зеленский заявлял, что парламент совместно с обществом разработает новый закон об особом статусе Донбасса. Дело в том, что действие действующего закона заканчивается 31 декабря 2019 года. Закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным. Кроме того, новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера.

      Все новости о формуле Штайнмайера – ищите по ссылке.

      Что предусматривает действующий закон "Об особом статусе Донбасса"?Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" был принят в сентябре 2014 года, он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

      Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

      blog_ava
      День учителя 2019: дата и традиции празднования
      сегодня
      21763
      Теги: Новости политики Новости Украины Формула Штайнмайера Война на Донбассе Украина – Россия Законодательство Новости России Криминальные новости Новости Луганска Новости Донецка Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Время пересмотреть деятельность общественных формирований, – глава правоохранительного комитета
      сегодня , 12:44 Время пересмотреть деятельность общественных формирований, – глава правоохранительного комитета
      Ірина Поліщук 37
      Путін не всемогутній, – TAI
      сегодня , 12:00 Путін не всемогутній, – TAI
      Світові Медіа 497
      Денис Монастырский: замена Луценко на Рябошапку не должна быть только заменой фамилий
      сегодня , 10:02 Денис Монастырский: замена Луценко на Рябошапку не должна быть только заменой фамилий
      Ірина Поліщук 105
      Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше
      сегодня , 09:03 Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше
      8276
      Лише 12% довіри: чому українці зневірилися у судах?
      сегодня , 08:40 Лише 12% довіри: чому українці зневірилися у судах?
      Реанімаційний пакет реформ 1279
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук