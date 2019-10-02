У Зеленского рассказали, поддерживает ли он амнистию боевиков и "милиции" в ОРДЛО

Президент Украины не поддерживает амнистию боевиков и "милиции" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко с трибуны парламента заявил, что фракцию "Слуга народа" не устраивают нормы закона об особом статусе Донбасса.

Обратите внимание: В Раде не имеют ни текста, ни концепции нового закона об особом статусе Донбасса

Яременко пояснил, что в действующем законе есть положение о безусловной амнистии.

Что такое амнистия?Амнистия – полное или частичное (замена более мягким) освобождение от уголовной ответственности и наказания определенной категории лиц, виновных в совершении преступлений. Осуществляется по решению главы государства или высшего представительного органа власти.

Это все то, чего я не хочу, чтобы было на моей земле, и этого не хочет наша фракция. Этого не хочет президент Зеленский. Поэтому я прошу поддержки, украинская дипломатия работает, чтобы установить мир,

– подчеркнул политик.

Представитель правительства в Раде Ирина Верещук сообщала, что новый закон об особом статусе Донбасса вынесут на рассмотрение парламента после встречи в нормандском формате. Пока неизвестно, когда эта встреча состоится. Политики убеждают, что это произойдет "в ближайшее время".

По словам Верещук, пока парламент не обсуждает разработку никаких законопроектов, связанных с особым статусом Донбасса, или проведением там выборов.

Во время брифинга Владимир Зеленский заявлял, что парламент совместно с обществом разработает новый закон об особом статусе Донбасса. Дело в том, что действие действующего закона заканчивается 31 декабря 2019 года. Закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным. Кроме того, новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера.

Все новости о формуле Штайнмайера – ищите по ссылке.

Что предусматривает действующий закон "Об особом статусе Донбасса"?Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" был принят в сентябре 2014 года, он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.



Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.