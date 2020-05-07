У Зеленского собираются вернуть Донбасс до конца года, но есть план "Б"

Украинская власть до конца 2020 года будет делать все возможное для того, чтобы удалось достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории. В то же время существует план "Б".

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что украинская власть не будет ждать годами, если "та сторона не хочет прекращать войну", сообщает "РБК-Украина".

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По словам политика, до конца года Украина намерена делать все возможное, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство.

Заметим, что ранее Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации Украины для участия в ТКГ, а Андрей Ермак предложил привлечь к работе в ней представителей ОРДЛО и переселенцев. Подчеркнем, речь не идет об оккупантах-боевиках.

Руководитель ОПУ также добавил, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре в том числе и на территории ОРДЛО, но только при определенных условиях.

Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институтами, нужна безопасность и только потом выборы,

– отметил Ермак.

Накануне в "Слуге народа" заявили, что местные выборы состоятся 25 октября. Более того – там надеются, что выборы пройдут таки на всей территории государства, то есть и на временно оккупированных территориях Донбасса.

В то же время вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников уточнил, что кампания местных выборов по законодательству начинается за 90 дней до даты их проведения.

Однако перед этим международные наблюдатели от ОБСЕ еще должны сделать вывод о принципиальной возможности проведения демократических выборов на оккупированном Донбассе.

Местные выборы на Донбассе: какова позиция Зеленского?

Владимир Зеленский отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО возможно только после вывода российских вооруженных формирований сз Донбасса и передачи границы под украинский контроль.