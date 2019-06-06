У Зеленского заявили, что реакция на трагическую смерть 5-летнего мальчика непременно будет

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно отреагирует на убийство 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком. Однако сделать он это может косвенным образом, предусмотренным законом.

Однако реагировать он может в пределах своей компетенции, об этом заявил советник президента и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире программы "Право на власть".

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Стефанчук отметил, что Владимир Зеленский искренне соболезнует семье невинно погибшего мальчика, потому что "такие вещи невозможно оправдать ничем". В то же время он анонсировал реакцию президента на трагедию, однако будет ли касаться она отставки Авакова – не сказал.

Мне кажется, что реакция непременно будет. Эта реакция будет, безусловно, в пределах компетенции Президента Украины,

– подчеркнул он.

Советник Зеленского подчеркнул, что это дело будет на контроле президента.

"Любые вещи, связанные с реакцией на деятельность правительства, это не совсем компетенция президента, и ее может осуществлять только предусмотренным законом способом", – добавил Стефанчук.

Отметим, после смерти мальчика глава государства заявил, что берет дело под свой личный контроль. Президент пообещал, что не будет "никакого смягчения и никакой попытки замять это дело".

В связи с тем, что в убийстве 5-летнего Кирилла подозревают полицейских, 4 июня в многих городах Украины возмущенные люди устроили протесты. Они требовали отставки Авакова, наказания виновных и переаттестации полиции. Между тем петиция за отставку Авакова собрала более 25 тысяч голосов. Однако сам министр внутренних дел сказал, что в отставку не уйдет.

Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Их задержали и арестовали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.



Сами же подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытянуть пулю.так и не смогли, и 3 июня мальчик скончался. 5 июня в Переяслав-Хмельницком состоялись похороны Кирилла.



Подозреваемым уже избрали меру пресечения – 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим стражам порядка грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.