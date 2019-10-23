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      У Зеленского заверили послов G7, что нет оснований для возврата "Приватбанка" экс-владельцам

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      Встреча представителей Офиса Президента Украины с послами G7
      Встреча представителей Офиса Президента Украины с послами G7 / president.gov.ua

      Какими бы не были судебные решения, оснований для возвращения "Приватбанка" бывшим акционерам нет, заявили в Офисе Президента Украины во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7).

      "Приняв решение о национализации, государство вложило в "Приватбанк" 155,3 миллиарда гривен, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что какие бы не были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного "Приватбанка" бывшим акционерам", – сообщила пресс-служба украинского президента.

      Читайте также: Коломойский должен отдать "Приватбанку" почти 11 миллионов фунтов стерлингов: решение суда

      Стороны также рассмотрели на встрече:

      1. приоритеты проведения экономических реформ,
      2. сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями,
      3. судебную реформу в Украине.

      Украинская сторона проинформировала послов G7 о приоритетах и дальнейших шагах в отношении инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата.

      А еще украинская сторона сообщила, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" (отделения деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе.

      Особое внимание было акцентировано на переговорном процессе с Международным валютным фондом, о реформировании банковского сектора и возврате средств обанкротившихся банков.

      Встреча состоялась по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. В ней приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив.

      Что известно о национализации "Приватбанка"?

      18 декабря 2016 года Кабмин Украины принял решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке банка и влил в его капитал более 155 миллиардов гривен. На такой шаг правительство пошло, сославшись на предложение Нацбанка и бывших крупнейших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

      Впоследствии экс-владельцы банка назвали национализацию, в результате которой они полностью избавились от своих акций, незаконной и подали в суд.

      В апреле 2019 года в Киеве суд удовлетворил ходатайство Коломойского о расширении перечня его требований пунктом о возврате акций "Приватбанка". Однако в октябре суд приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций банка до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

      Коломойский с государством ведут немало других судебных споров, как в Украине, так и в иностранных юрисдикциях. В частности, 14 октября в споре между "Приватбанком" и его ексвласниками в апелляционном суде Лондона победу одержал национализированный банк. Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики G7 Приватбанк Нафтогаз Банки Офіс Президента
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