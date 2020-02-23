У Зеленского жестко ответили Путину на его слова относительно взаимоотношений Украины и России
В Офисе украинского президента отреагировали на недавние слова российского президента об Украине. Также хозяин Кремля коснулся и темы Православной церкви Украины.
Соответствующее заявление ОПУ сделал в комментарии изданию Washington Examiner. По словам представителей украинского президента, российско-украинские отношения нельзя определять "геополитическими амбициями" лидеров.
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"Эти отношения базируются на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны границы", – отметили в госоргане.
Так здесь прокомментировали слова хозяина Кремля о том, что объединение возможностей Украины и России потенциально может создать "глобального конкурента" в Европе и во всем мире.
Кроме того, в Офисе Зеленского выразили мнение о словах Путина о том, что Православная церковь Украины якобы разрушила единство в православии страны.
В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение православной церкви Украины было исключительно решением людей, что инициируется конгрегацией в соответствии с правилами церкви и законодательно подтвержденным церковным документом, Томосом,
– сказали в офисе Зеленского.
Также российский президент отмечал якобы незаконность ПЦУ. На это в Офисе Президента сказали, что украинский лидер защитил образование Церкви как законное решение, принятое православными лидерами.
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Как создавали Православную церковь Украины? В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.
В начале января 2019 Вселенский партиарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Украины. Православные церкви не спешили с признанием ПЦУ, а первой церковью, которая это сделала стала Элладская православная церковь. Она признала украинскую церковь лишь через 10 месяцев после создания – в октябре 2019 года. Вслед за Греческой церковью ПЦУ признал патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.