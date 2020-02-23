У Зеленского жестко ответили Путину на его слова относительно взаимоотношений Украины и России

В Офисе украинского президента отреагировали на недавние слова российского президента об Украине. Также хозяин Кремля коснулся и темы Православной церкви Украины.

Соответствующее заявление ОПУ сделал в комментарии изданию Washington Examiner . По словам представителей украинского президента, российско-украинские отношения нельзя определять "геополитическими амбициями" лидеров.

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" Эти отношения базируются на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны границы", – отметили в госоргане.

Так здесь прокомментировали слова хозяина Кремля о том, что объединение возможностей Украины и России потенциально может создать "глобального конкурента" в Европе и во всем мире.

Кроме того, в Офисе Зеленского выразили мнение о словах Путина о том, что Православная церковь Украины якобы разрушила единство в православии страны.

В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение православной церкви Украины было исключительно решением людей, что инициируется конгрегацией в соответствии с правилами церкви и законодательно подтвержденным церковным документом, Томосом,

– сказали в офисе Зеленского.

Также российский президент отмечал якобы незаконность ПЦУ . На это в Офисе Президента сказали, что украинский лидер защитил образование Церкви как законное решение, принятое православными лидерами.

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