03:32
23 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      У Зеленского жестко ответили Путину на его слова относительно взаимоотношений Украины и России

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Пресс-служба Владимира Зеленского

      В Офисе украинского президента отреагировали на недавние слова российского президента об Украине. Также хозяин Кремля коснулся и темы Православной церкви Украины.

      Соответствующее заявление ОПУ сделал в комментарии изданию Washington Examiner. По словам представителей украинского президента, российско-украинские отношения нельзя определять "геополитическими амбициями" лидеров.

      Советуем ознакомиться! Один народ и спецслужбы Австрии: Путин сделал скандальные заявления о происхождении украинцев

      "Эти отношения базируются на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны границы", – отметили в госоргане.

      Так здесь прокомментировали слова хозяина Кремля о том, что объединение возможностей Украины и России потенциально может создать "глобального конкурента" в Европе и во всем мире.

      Кроме того, в Офисе Зеленского выразили мнение о словах Путина о том, что Православная церковь Украины якобы разрушила единство в православии страны.

      В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение православной церкви Украины было исключительно решением людей, что инициируется конгрегацией в соответствии с правилами церкви и законодательно подтвержденным церковным документом, Томосом,
      – сказали в офисе Зеленского.

      Также российский президент отмечал якобы незаконность ПЦУ. На это в Офисе Президента сказали, что украинский лидер защитил образование Церкви как законное решение, принятое православными лидерами.

      К теме! Путин заявил, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений

      Как создавали Православную церковь Украины? В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      В начале января 2019 Вселенский партиарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Украины. Православные церкви не спешили с признанием ПЦУ, а первой церковью, которая это сделала стала Элладская православная церковь. Она признала украинскую церковь лишь через 10 месяцев после создания – в октябре 2019 года. Вслед за Греческой церковью ПЦУ признал патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

      Как проголосовать за участника в эфире Нацотбора на Евровидение-2020
      22 февраля
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Президент Украины Владимир Зеленский Украина – Россия Новости России Владимир Путин Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      22 февраля , 23:28 Биография Go_A – победителей Нацотбора на Евровидение-2020 от Украины
      Юлія Турелик
      22 февраля , 23:23 Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: анонс боя за звание чемпиона WBC
      Михайло Гема
      11 февраля , 15:30 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      22 февраля , 22:38 Под Киевом нашли мертвым бывшего руководителя "Интера" Старицкого: что о нем известно
      Андрій Шляхтін
      22 февраля , 22:38 Финал отбора на Евровидение-2020: видео выступлений участников
      Уляна Журба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук