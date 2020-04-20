У жены спасателя подтвердили COVID-19: на самоизоляции оказалась пожарная часть

У жены спасателя на Харьковщине подтвердили COVID-19. Из-за этого на самоизоляцию ушел весь состав караула пожарно-спасательной части. Сейчас точное количество самоизолированных в ГСЧС не сообщают.

Женщина госпитализирована с пневмонией, у нее подтвердился диагноз COVID-19. Об этом сообщило издание KHARKIV Today со ссылкой на информацию помощника начальника Главного управления ДСНС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Интересно Когда ожидать пик коронавируса в Украине: прогнозы Кабмина

Пожарные чувствуют себя нормально, однако им еще предстоит сделать анализ на COVID-19. При этом спикер не сообщил, о каком количестве сотрудников пожарной части на самоизоляции идет речь.

Представитель ГСЧС заявил, что на работу пожарной части в Купянском районе не повлияет изоляция части спасателей. Сотрудников из других районов туда пока не планируют посылать.

Подразделение находится в боевом расчете и готово выполнять все задания. Людей хватает, все остается в штатном режиме, мы просто видоизменили график дежурств,

– заявил Игорь Лупандин

"График у спасателей может быть разным: сутки – трое, двое суток работает и четыре дня отдыхает. Сейчас мы пересмотрим их график так, чтобы подразделение всегда оставалось в боеготовности", – добавил Лупандин.

Уже определили круг общения женщины с COVID-19 – это 49 контактных лиц. Это – родственники, коллеги и медики, все они хорошо себя чувствуют, но находятся на самоизоляции.



Симптомы COVID-19/ Инфографика 24 канала

