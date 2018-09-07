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У жителей Москвы нет выбора, – западные СМИ о новом мэре столицы России

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Сергей Собянин, соратник Путина, снова станет мэром Москвы?
Сергей Собянин, соратник Путина, снова станет мэром Москвы? / Фото из открытых источников

9 сентября в Москве пройдут выборы мэра города. В предвыборной гонке будут участвовать пять кандидатов: самовыдвиженец Сергей Собянин, представитель партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов, Михаил Балакин из "Союза горожан", Вадим Кумин из КПРФ и Михаил Дегтярев из ЛДПР. Однако среди претендентов на кресло мэра Москвы – ни одного оппозиционного политика.

Так, кандидаты из оппозиции потерпели неудачу уже в июле во время процедуры допуска к выборам, пишет Tageszeitung.

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Бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову не удалось собрать необходимые 110 подписей депутатов в свою поддержку, отмечает автор статьи и добавляет, что москвичей, по сути, лишили выбора, поскольку мэром их города без сомнений станет Сергей Собянин.

Один из ближайших союзников Владимира Путина (Собянин – "24"), вполне вероятно, будет с легкостью переизбран на пост мэра Москвы в воскресенье, 9 сентября. Это голосование подтвердит прочность российской правящей "политической машины", несмотря на рост народного недовольства реформами российской пенсионной системы,
– объясняет Financial Times.

Согласно соцопросам, проведенным государственными компаниями, Собянина поддерживают от 65% до 70% московских избирателей, а из остальных четырех кандидатов никто не собрал и 14%. Ожидается, что явка на выборы мэра не превысит 30%.

"Сергей Собянин, бывший глава президентской администрации Путина, остается одним из ключевых элементов президентского "аппарата управления", если учесть величину и экономическую важность Москвы, а также роль этого города как места многих из крупнейших акций протеста против Кремля. За восемь лет руководства столицей он стал членом "стаи" должностных лиц, которая может сыграть роль в координации потенциального ухода Путина от власти", – отмечает издание.

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Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин Москва
Источник: 24 Канал
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