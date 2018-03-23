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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

У звезды "Сватов" Добронравова случился инсульт, – СМИ

136 Читати новину українською
Федор Добронравов
Федор Добронравов

В ночь на 23 марта популярный российский актер театра и кино Федор Добронравов, известный в том числе и по роли в украинском сериале "Сваты", перенес инсульт, и ему была проведена экстренная операция.

18 марта Федора Донбронравова госпитализировали. По словам художественного руководителя Московского театра сатиры Михаила Ширвиндта, у актера случился "маленький приступ сосудистого характера".

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Впоследствии появилась информация, что он уже чувствует себя хорошо и приходит в себя.

Однако, как пишет российское издание "Известия", ночью актеру снова стало плохо и ему нужна была операция, поэтому его положили в больницу в Москве.

Отмечается, что все прошло нормально, правда выписка Добронравова пока не планируется.

Вполне вероятно, что звезду "Сватов" выпишут из клиники 31 марта, а 1 апреля он уже сможет снова выйти на сцену.

Добавим, ранее спектакли с участием Добронравова, которые должны были состояться 21 и 29 марта, были отменены в его родном Московском театре сатиры и в Санкт-Петербурге.

Теги: LifeStyle Новости России Новости культуры Кино Здоровье
Источник: 24 Канал
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