У звезды "Сватов" Добронравова случился инсульт, – СМИ

В ночь на 23 марта популярный российский актер театра и кино Федор Добронравов, известный в том числе и по роли в украинском сериале "Сваты", перенес инсульт, и ему была проведена экстренная операция.

18 марта Федора Донбронравова госпитализировали. По словам художественного руководителя Московского театра сатиры Михаила Ширвиндта, у актера случился "маленький приступ сосудистого характера".

Читайте также: Запрет сериала "Сваты": Добронравова внесли в "черный список" Министерства культуры

Впоследствии появилась информация, что он уже чувствует себя хорошо и приходит в себя.

Однако, как пишет российское издание "Известия", ночью актеру снова стало плохо и ему нужна была операция, поэтому его положили в больницу в Москве.

Отмечается, что все прошло нормально, правда выписка Добронравова пока не планируется.

Вполне вероятно, что звезду "Сватов" выпишут из клиники 31 марта, а 1 апреля он уже сможет снова выйти на сцену.

Добавим, ранее спектакли с участием Добронравова, которые должны были состояться 21 и 29 марта, были отменены в его родном Московском театре сатиры и в Санкт-Петербурге.