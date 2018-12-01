Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту титула в бою против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри. Бой состоится на территории чемпиона – в Лос-Анджелесе 1 декабря (ночь на 2 декабря в Украине).

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В Украине бой Уайлдер – Фьюри покажет телеканал "Интер". Покажут они его в 06:30 воскресенье, 2 декабря.

Стоит отметить, что встреча Уайлдера и Фьюри состоится на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США. Это будет боксерское противостояние, где чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту своего титула в поединке против бывшего чемпиона по нескольким версиям Тайсона Фьюри.

Напомним, перед этим на телеканале "Интер" состоится показ боя с участием украинца Александра Гвоздика. Он будет противостоять канадцу Адонису Стивенсону. Это будет бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Начнется все в 01: 15 воскресенья, 2 декабря. Онлайн поединка Гвоздик – Стивенсон состоится на сайте 24 Канала.

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