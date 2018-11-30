Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту титула в бою против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри. Бой состоится на территории чемпиона – в Лос-Анджелесе 1 декабря. Букмекеры оценили шансы каждого из боксеров в этом бою.

В целом, букмекеры почти равнозначно оценили шансы боксеров на победу в этом поединке.

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Эксперты из William Hill коэффициент на победу Уайлдера выставили на уровне 1,73 (наибольший коэффициент всех букмекерских контор). В то время как коэффициент на победу Фьюри 2,20. Стоит добавить, что ничья довольно маловероятна – 26,00.

Наибольший коэффициент на победу Фьюри у "Фаворит спорт" – 2,39. На победу Уайлдера – 1,60 (наименьший коэффициент среди всех букмекерских контор). На то, что бой продлится 12 раундов и судьи не отдадут победу ни одному из боксеров – 25.00.

Marathon bet на победу Уайлдера дает коэффициент 1,72. На победу Фьюри – 2,15. Ничья имеет коэффициент до 33,00.

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PariMatch коэффициент на победу Уайлдера выставил на уровне 1,68. Победа Фьюри – 2,32. Ничья – все те же 25.00.

Напомним, что бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и обладателем пояса The Ring Тайсоном Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. Видео боя и обзор – на 24 Канале.

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