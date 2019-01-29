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      Уайлдер и Фьюри договорились о бое-реванше: дата и место

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      Уайлдер и Фьюри объявили о реванше
      Уайлдер и Фьюри объявили о реванше / Фото из открытых источников

      Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) проведет бой-реванш с Тайсоном Фьюри (27-0-1, 19 КО).

      Бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри пройдет на арене Barclays Center в Нью-Йорке. Что касается даты боя, то она пока не определена окончательно – поединок пройдет или 27 апреля или 18 мая.

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      Скоро очень скоро. О поединке объявят в течение двух недель. Думаю, где-то так ... По основным моментам мы уже договорились. Команды прорабатывают мелкие детали контракта. Еще немного и мы устроим еще одну эпическую битву в ринге,
      – рассказал Уайлдер.

      Деонтею Уайлдеру также поступали предложения от команды Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), о чем неоднократно заявлял промоутер британца Эдди Хирн. Однако, по словам самого Деонтея, никакой конкретики не было.

      Первая встреча в ринге между Уайлдером и Фьюри завершилась вничью – несмотря на то, что Тайсон Фьюри дважды побывал в нокдауне по ходу боя судьи раздельным решением не смогли отдать победу кому-либо из соперников.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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