Уайт победил Паркера и защитил свой титул WBC Silver

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (24-1, 17 КО) одержал победу единогласным решением судей в бою с бывшим чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером (24-2, 18 КО).

Уже во втором раунде Паркер оказался на канвасе, однако рефери не заметил, что боксеры столкнулись головами и отсчитал нокдаун.

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В девятом раунде Диллиан отправил своего оппонента в действительно тяжелый нокдаун отличным левым боковым в подбородок.

Десятый раунд также прошел с преимуществом Уайта, но в одиннадцатом Паркер, понимая, что он проигрывает по очкам, начал действовать активнее, а в двенадцатом сам отправил Уайта в нокдаун правым ударом в голову.

Бой продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Диллиану Уайту – 115:112, 115:110 и 114:111.

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