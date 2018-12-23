Уайт в бою-реванше брутально нокаутировал Чисора: видео

Британец Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) защитил звание чемпиона WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) в поединке против соотечественника Дерека Чисора (29-9, 21 КО).

Соперники уже встречались два года назад и тогда раздельным решением судей в конкурентном бою победил Уайт. На этот раз бой также получился зрелищным, но преимуществом владел Уайт. Судья, к тому же, дважды снимал очки с Чисора за удары ниже пояса.

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Оба боксера придерживались собственного плана на бой вплоть до 11-го раунда, когда Уайт брутальным левым хуком отправил соперника на канвас. Тот даже и не пытался встать на ноги.

Таким образом, Уайт является претендентом на бой с чемпионом по версиям WBO, IBF и WBA Энтони Джошуа.

Видео боя Уайт – Чисора

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