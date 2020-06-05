В Киеве и Львове 5 июня прошли несколько акций протеста. Люди требовали отправить действующего главу МВД Арсена Авакова в отставку. Во время одной из акций активисты привезли на площадь возле Верховной Рады "милицейский бобик", разрисовали и подожгли его.

Теперь же автомобиль УАЗ 469 выставили на аукцион. Соответствующий пост на странице в Фейсбуке разместил активист Николай Выговский. Актуально Пиротехника и попытка самосожжения: в Киеве и Львове прошли митинги за отставку Авакова – фото Необычный лот он назвал памятником "мусорскому беспределу". Начальная цена "УАЗика" составляет 10 тысяч гривен, а минимальный шаг – 500 гривен. Выговский написал, что аукцион продлится до 10 июня 21:00. Все собранные средства пойдут на борьбу за лучшую долю украинской правоохранительной системы,

– сказал активист. Украинцам в сети такая идея понравилась, некоторые даже поддержал идею, сделав первый шаг. Митинг против Авакова: главное В Киеве и Львове состоялись сразу несколько митингов против Авакова и полицейского беспредела. В целом обошлось без серьезных конфликтов. Правда, полиция задержала 8 человек под Кабмином.

В протестах в столице приняли участие около тысячи активистов. Периодически между митингующими и полицией возникали стычки и ссоры, но серьезных драк не зафиксировали.

В то же время в зале парламента Аваков выступил с докладом касательно недавних резонансных криминальных событий. В частности, перестрелки в Броварах и избиения и изнасилования женщины в полицейском участке в Кагарлыке.