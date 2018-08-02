Убегал от охранника: на Львовщине подросток выпал из окна школы

В Червонограде на Львовщине 13-летний подросток выпал из окна школы. Парня госпитализировали, правоохранители расследуют детали инцидента.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Львовской области.

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В Червоноградский отдел полиции сегодня, 2 августа, в 9.10 поступило сообщение от администрации одной из школ города о травмировании несовершеннолетнего. 13-летнего жителя Сокальского района доставлено в больницу, диагноз уточняется,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что охранник школы заметил парня в коридоре учебного заведения. Тот начал убегать от него, выпрыгнул из окна третьего этажа и упал на козырек перед входом в школу.

По информации правоохранителей, 13-летний житель одного из сел Сокальского района, – ученик этой школы. Его с телесными повреждениями госпитализировано, диагноз уточняется.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.