Uber автоматически будет отключать водителей, которые провели за рулем 12 часов

Начиная с 29 июня Uber представляет новую политику по ограничению времени работы водителя в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), включая Украину, с целью повышения безопасности водителей и пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-релизе компании Uber.

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Компания вводит новую функцию, которая будет мотивировать водителя выйти из приложения как минимум на 6 часов после того, как он находился в активном режиме 12 часов подряд.

Несмотря на то, что водители в Украине проводят в среднем лишь 22 часов в неделю на платформе Uber, вождение в состоянии сонливости или усталости может стать проблемой для всех участников дорожного движения. Согласно официальным сообщениям Европейской Комиссии, усталость является основным фактором подавляющего числа ДТП (от 10 до 20 процентов). Новая функция должна помочь повысить безопасность поездок для пассажиров и водителей,

– отметили в Uber.

Приложение будет подсчитывать время вождения одновременно информируя водителя о времени, которое он находится за рулем. Периодически приложение будет отправляет оповещения, когда 12 часовой лимит будет подходить к завершению. Когда максимальное рабочее время иссякнет приложение автоматически перейдет в автономный режим продолжительностью в 6 часов.

В 12 часов максимального рабочего времени входят: время, проведенное за рулем и в режиме онлайн, время за которое водитель добирается до пункта посадки пассажира и время поездки до пункта назначения. После того, как пройдет 6 часов водитель снова сможет подключиться к приложению.

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