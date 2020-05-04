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      Uber Eats в Украине закрывают: в чем причина и когда последний день работы

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      Uber Eats в Украине закрывают – причины и когда закрывают
      Uber Eats станет недоступным в Украине / ubereats.com/ua

      С 3 июня 2020 года работа службы доставки еды из ресторанов Uber Eats будет прекращена. Закрытие сервиса не коснется приложения для вызова автомобилей. Uber продолжит работать в Украине.

      Такую информацию подтвердили в пресс-службе и официальной рассылке партнерам и пользователям сервиса, сообщает 24 канал.

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      Нам очень жаль, что Uber Eats больше не будет доступен в Украине. В данный момент для нас главное – свести к минимуму последствия закрытия сервиса для наших сотрудников, ресторанов, курьеров-партнеров и пользователей,
      – заявили в сообщении компании.

      Почему решили закрыть Uber Eats в Украине?

      Решение прекратить работу сервиса в Украине приняли, исходя из бизнес-показателей Uber Eats на рынке доставки еды. Компания в комментарии Ain.ua объяснила, что как глобальный игрок разумно оценивает соответствие продукта рынку и распределение ресурсов по всему миру.

      Сэкономленные благодаря закрытию сервиса в Украине ресурсы перенаправляют на другие рынки в Европе и по всему миру, где Uber Eats растет быстрее.

      Закроют ли Uber в Украине

      Нет, приложение для вызова такси Uber в Украине продолжит работу в обычном режиме. Сервис продолжит развиваться и инвестировать в новые программы.

      Кроме того, компания предоставляет медикам бесплатные поездки на Uber Shuttle на время карантина, а водителям – маски и дезинфицирующие средства.

      Что известно про Uber Eats?
      Это платформа для доставки пищи, созданная компанией Uber. Под нынешним названием сервис был запущен еще в 2015 году и в настоящее время работает в десятках городов Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

      В Украине сервис заработал 6 февраля 2018 года сейчас представлен в 6 городах страны.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Приложения IT-бизнес Новости Техно Uber
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