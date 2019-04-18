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      Uber запускает в Киеве маршрутный сервис

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      Uber Bus
      Uber Bus / Фото из открытых источников

      Уже в мае компания Uber запустит в Киеве новый сервис Uber Shuttle. Теперь можно будет забронировать место в микроавтобусе, который будет курсировать по выбранным маршрутам.

      Пока сервис будет работать только в пределах столицы. Uber Shuttle будет напоминать нечто среднее между маршрутным такси и краткосрочной арендой автомобиля, сообщили в пресс-службе компании.

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      За несколько недель вы сможете заказать место в чистом, удобном Uber Shuttle высокого качества и по доступной цене, поэтому больше не придется стоять в очередях или пропускать свой транспорт из-за того, что он переполнен,
      – сообщают в компании.

      Пользователи сервиса смогут бронировать место в автобусе через приложение Uber, указывая место отправления и назначения. Программа за несколько минут найдет пассажиров, которым нужно ехать в том же направлении, и сообщит стоимость поездки.

      Микроавтобус будет ждать пассажира на остановке в течение нескольких минут. Остановки, на которых водитель сможет подбирать и высаживать пассажира, могут быть расположены на расстоянии от пункта назначения, поэтому приложение будет показывать пеший маршрут: как пройти от или до остановки.

      Подобный сервис Uber Bus уже работает в Каире и мексиканском Монтеррее.

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      Теги: Новости Украины Путешествия Транспорт Новости Киева Uber
      Источник: 24 Канал
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