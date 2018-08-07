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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Уберечь от собственных ошибок: Украинцы массово делятся в сети историями про заработки

116 Читати новину українською
Заробитчане
Заробитчане / 5.ua

В отдельные блоки можно сгруппировать сообщения про неподходящие к обещанным условиям проживания, выплату зарплаты и другие "сюрпризы".

Истории о неудачном опыте работы за рубежом в изобилии есть уже в отдельных интернет-разделах. Об этом сообщает "5 канал".

Чтобы уберечь от своих ошибок других, люди используют все доступные источники передачи информации. Например – собственноручно снимают свои рассказы на телефоны и выкладывают для всеобщего просмотра, сообщают журналисты. И сразу приводят примеры откровений работников.

"Около 1 часа ночи мы заснули вчера. И сегодня в 6 утра подъем. В 6:45 мы уже выезжаем, и снова целый день работа. Поспали 5 часов и снова на поле, работать целый день", – рассказывает украинец, который работает за рубежом.

"Друзья, я вас немножко разочарую. Снимите все розовые очки", – призывает другой гражданин Украины, добровольно сообщая в сети о реальной ситуации на заработках.

В отдельные блоки можно сгруппировать сообщения о неподходящих к обещанным условиям проживания, выплате зарплаты и других "сюрпризах". Адвокат Эдуард Ковтун объясняет, что обычно так происходит, потому что у трудовых мигрантов возможности для защиты своих прав – достаточно ограничены.

"Во-первых, это нелегальное положение самого мигранта, что лишает его возможности обратиться в судебные органы в тех странах. Во-вторых, незнание языка, незнание менталитета лишает возможности понимать, как защищать свои права", – отметил Ковтун.

Теги: Новости Украины Заробитчане
Источник: 24 Канал
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