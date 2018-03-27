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Уберечься от рака: какие обследования и в каком возрасте нужно проходить мужчинам и женщинам

27 Читати новину українською
Борьба с раком
Борьба с раком

Большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Например, рак молочной железы на I стадии излечим в 95% женщин. Зато каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты обнаруживают уже на метастатических стадиях.

В Министерстве здравоохранения разработали анкеты, которые помогут сверить, какие обследования и как часто следует проходить, чтобы сохранить свое здоровье.

Какие обследования и в каком возрасте следует пройти женщинам

Женщинам от 20 до 29 лет нужно проходить:

Клиническое обследование молочных желез – 1 раз в год;
Цитологическую диагностику (ПАП-тест) на рак шейки матки – с 21 года, 1 раз в 3 года.

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Женщинам от 30 до 39 лет нужно проходить:

Клиническое обследование молочных желез – 1 раз в год;
Цитологическую диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.

Женщинам от 40 до 49 лет нужно проходить:

Клиническое обследование молочных желез – 1 раз в год;
Маммографию – 1 раз в 2 года;
Цитологическую диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.

Женщинам от 50 лет и старше надо проходить:

Клиническое обследование молочных желез – 1 раз в год;
Маммография – 1 раз в 2 года
Колоноскопию – 1 раз в 5 лет.

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После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

Анкета обследования для женщин

Какие обследования и в каком возрасте следует пройти мужчинам

Мужчинам от 40 до 49 лет нужно проходить: осмотр у уролога – 1 раз в год.

После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).

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Мужчинам от 50 лет и старше надо проходить: осмотр у уролога – 1 раз в год. После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).

Колоноскопию – 1 раз в 5 лет.

После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

Анкета обследования для мужчин

Важно: Если вы заметили какие-либо изменения в своем здоровье – немедленно обратитесь к своему семейному врачу или терапевту. Он направит вас на соответствующие обследования или к узкому специалисту.

Теги: Рак Министерство здравоохранения Украины Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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