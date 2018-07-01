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Убежал на вертолете: один из самых известных преступников Франции зрелищно выскользнул из тюрьмы

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Французские правоохранители разыскивают одного из самых известных гангстеров страны
Французские правоохранители разыскивают одного из самых известных гангстеров страны / francetvinfo.fr

Французские правоохранители разыскивают одного из самых известных гангстеров страны. Редуан Фаид удивительным способом бежал из тюрьмы – за ним в тюрьму прилетел вертолет.

Об этом пишет издание Le Figaro.

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Отмечается, что преступник Редуан Фаид отбывал 25-летний срок в тюрьме в департаменте Сена и Марна к югу от Парижа за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейского в 2010 году.

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Редуан Фаид удивительным способом бежал из тюрьмы

По предварительной информации, трое вооруженных мужчин прибыли к входу в тюрьму, требуя освобождения Фаида и отвлекая внимание охраны.

Одновременно с этим во дворе тюрьмы приземлился вертолет без опознавательных знаков. Злоумышленники освободили Фаида из комнаты для посещений, где он находился, и сбежали на вертолете. Никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.

Как пишут в издании, вертолет нашли сгоревшим к северу от Парижа. Его пилота держали в заложниках, на данный момент он дает показания полиции.

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Позже полицейские нашли вертолет, на котором Фаид осуществлял побег, со следами горения

Это уже не первый побег Фаида из тюрьмы. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников, прежде чем использовать динамит, чтобы вырваться из тюрьмы и бежать на машине, которая ждала его снаружи. В бегах он провел 6 недель, однако затем попал в руки правоохранителей.

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В 2013 году Фаид уже бежал из тюрьмы: взял в заложники четырех тюремных охранников, использовал динамит и скрылся на машине

Известный французский гангстер провел в тюрьме более 10 лет. Его досрочно освободили в 2009 году после того, как он убедил своих офицеров по условно-досрочному освобождению, что он изменился.

Слава Фаида увеличилась после появления на нескольких телевизионных шоу и написания книг, рассказывающих о его прошлом.

Теги: Новости Франции Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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