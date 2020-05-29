Несколько лет назад сотрудник МВД Александр Балакирев в состоянии наркотического опьянения забил до смерти 2-летнего сына своей сожительницы. В феврале 2019 суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. И уже в ноябре судья Шевченковского суда Елена Мелешак позволила преступнику выйти на свободу. Балакирев отсидел лишь 3,5 года с 10, однако судья учла закон Савченко.

НЕчесть тижня

Чому вбивця вийшов на волю раніше і які зв'язки мала суддя Мєлєшак – читайте далі у блозі "Честь і НЕчесть" на 24 каналі.

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У рішенні судді про умовно-дострокове звільнення йдеться, що засуджений "ставленням до праці довів своє виправлення". Але він весь час провів у СІЗО і жодного дня не працював. Також Балакірєв не визнав провину і не сплатив матері дитини жодної компенсації. Це рішення шокувало мати вбитого хлопчика, і було очевидно незаконним.

Коротко про "закон Савченко"У листопаді 2015 року Верховна Рада ухвалила "закон Савченко". Згідно з ним, один день, проведений у СІЗО, у разі винесення звинувачувального вироку повинен рахуватися як два дні ув'язнення.



Хоч "закон Савченко" і скасували у 2018 році, але застосовувати його ще можна у певних часових рамках. Велика палата Верховного суду відновила ретроспективну дію "закону Савченко". Сталося це рівно рік тому. Тобто усім засудженим, що скоїли злочини до 21 червня 2017, таки перерахують один день у СІЗО за два дні позбавлення волі.

Як справа потрапила до територіально іншого суду

Пізінше Київський апеляційний суд скасував рішення про умовно-дострокове звільнення через порушення територіальної підсудності. Суддя Мєлєшак, як і інші судді Шевченківського суду, взагалі не мали розглядати цю справу. Як же тоді ця справа потрапила до судді?

Забула розповісти важливу деталь: адвокатом злочинця був чоловік екссудді Гриньковської. Яка працювала де? Правильно! У цьому самому Шевченківському суду разом з Мєлєшак багато років.

Ймовірно, у чоловіка Гриньковсьої залишились дружні зв'язки у суді.

Цей випадок не залишився також поза увагою прокуратури. В березні щодо судді Мєлєшак розпочали кримінальне провадження через винесення завідомо неправосудного рішення. Бо суддя не могла не знати, що справу їй розглядати не належить.



Олександр Балакірєв / sudreporter.org



Суддя Мєлєшак взагалі не мали розглядати справу щодо Балакірєва / Фото прокуратури Києва

ВРП вже відмазувала Мєлєшак за порушення прав активістів Майдану

Ми також подали скаргу на суддю до Вищої ради правосуддя за порушення територіальної підстудності та те, що розглядала справу попри конфлікт інтерсів. ВРП вже відмазувала Мєлєшак від покарання за порушення прав активістів Майдану. У часи Януковича суддя очолювала Шевченківський суд та, за свідченнями інших суддів, тиснула і вимагала від них засудження невинних учасників протестів. Вища рада правосуддя визнала, що суддя допустила порушення, але залишила Мєлєшак на посаді.

Чи спроможеться Вища рада правосуддя відкрити провадження за нашою скаргою щодо судді за покривання вбивці – розповімо згодом.



Олена Мєлєшак / Скриншот

Премію "НЕчесть тижня" отримує суддя Шевченківського суду Олена Мєлєшак.

Честь тижня

Майже протягом 2 років вчитель історії з Чернівецької області цькував своїх учнів: гримав по столу, придумував образливі прізвиська, перекручуючи прізвища школярів та занижував оцінки. Батьки шестикласників боялись про це говорити, бо вчитель був родичем директора.

Одному із хлопців дісталось більше, ніж іншим. Вчитель неодноразово хапав 12 річного хлопчика за одяг зі спини та виштовхував з класу. Той почувався постійно приниженим та не хотів не те, що вчити історію, а взагалі ходити до школи. Тож мати хлопця все ж наважилась подати заяву до сільської ради щодо систематичного образливого ставлення вчителя історії до її сина.

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Була створена спеціальна комісія, проведені батьківські збори, а також анонімне опитування учнів за участі соціального педагога та інших батьків. В результаті комісія встановила, що вчитель постійно цькує не лише її сина, а й інших дітей у всіх класах, де викладає. Всі діти почувались заляканими. Тож на горе-вчителя склали адмінпротокол.

Суддя Олександр Єфтеньєв уважно дослідив всі докази у справі:

матеріали службового розслідування,

протоколи батьківських зборів,

висновки спеціальної комісії.

Цькування також підтвердили класний керівник, заступник директора школи, та батьки інших дітей. Суддя з'ясував, що конфлікту між батьками та вчителем не було, тож сумніватись у їх заявах немає підстав. Єфтеньєв визнав учителя історії винним у булінгу (цькуванні) та наклав штраф в розмірі 850 гривень. Враховуючи зарплати учителів, цей штраф є доволі суттєвою сумою. Звісно, вона абсолютно не співмірна стражданням, яких зазнали учні.

Cуддя також звернув увагу, що директор закладу мав негайно втрутитись та з'ясувати всі обставини, проте цього не зробив. Також з боку соціально-психологічної служби школи не проводилася робота щодо можливого виявлення фактів булінгу та його профілактики. Сподіваємось, це рішення буде чудовим уроком не лише для вчителя історії, а й пересторогою для інших вчтелів та керівництва шкіл, що залякування дітей не залишиться безнаказаним.



Єфтеньєв визнав учителя історії винним у булінгу / Скриншот

Премію "Честь тижня" отримує суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Єфтеньєв Олександр за захист учнів від цькування.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.