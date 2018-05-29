Убийца Аркадия Бабченко мог иметь сообщника, – Крищенко

Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко предположил, что убийца российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко мог иметь сообщника. Сейчас полиция работает над установлением всех деталей.

Детали об убийстве Аркадия Баченко Андрей Крищенко рассказал в эфире "112 канала".

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"Возможно были другие сообщники. Следователи сейчас работают со свидетелями. Полицейские устанавливают наличие камеры видеонаблюдения, проводится следственная работа. Она продолжится завтра утром, когда будет светлое время суток", – заявил он.

Крищенко добавил, что Бабченко не обращался в киевскую полицию с заявлением о возможных угрозах и, соответственно, не охранялся.

Напомним, российского журналиста Аркадия Бабченко убили 29 мая 2018 года в Киеве. Неизвестный выстрелил ему в спину у него дома. От полученных ранений журналист скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Кто такой Аркадий Бабченко?Это известный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.