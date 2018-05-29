01:16
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
27°C 8°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
  • суббота
    25°C 9°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Убийца Аркадия Бабченко мог иметь сообщника, – Крищенко

71 Читати новину українською
Убийца Аркадия Бабченко мог иметь сообщника, – Крищенко
Убийца Аркадия Бабченко мог иметь сообщника, – Крищенко / Фото из соцсетей

Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко предположил, что убийца российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко мог иметь сообщника. Сейчас полиция работает над установлением всех деталей.

Детали об убийстве Аркадия Баченко Андрей Крищенко рассказал в эфире "112 канала".

Читайте также: В Киеве стреляли в журналиста Аркадия Бабченко: он умер

"Возможно были другие сообщники. Следователи сейчас работают со свидетелями. Полицейские устанавливают наличие камеры видеонаблюдения, проводится следственная работа. Она продолжится завтра утром, когда будет светлое время суток", – заявил он.

Крищенко добавил, что Бабченко не обращался в киевскую полицию с заявлением о возможных угрозах и, соответственно, не охранялся.

Напомним, российского журналиста Аркадия Бабченко убили 29 мая 2018 года в Киеве. Неизвестный выстрелил ему в спину у него дома. От полученных ранений журналист скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Кто такой Аркадий Бабченко?Это известный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.

Теги: Полиция Убийство Аркадия Бабченко Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 29 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук