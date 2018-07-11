"Убийца флагманов" подвел: пользователи жалуются на уязвимость смартфона OnePlus 6

Владельцы смартфона OnePlus 6, который окрестили "убийцей флагманов", массово жалуются на уязвимость устройства. Пользователи возмущены тем, что инженеры отказались от металлического корпуса в пользу стеклянного.

Об этом сообщает techdroider.com.



В результате смартфон получился более уязвимым. Так, многие жалуются, что у них уже треснула стеклянная задняя крышка OnePlus 6. Интересно, что расположение трещин одинаковое – около кнопок регулировки громкости.

Читайте также: "Убийцу флагманов" OnePlus 6 представили официально: характеристики и цена

Я думаю, что стеклянная крышка OnePlus 6 очень хрупкая. У меня был этот телефон с момента запуска, и с первого дня он был в чехле OnePlus Sandstone. Я часто вынимаю его из чехла, чтобы почистить. Каким-то образом за последние 24 часа заднее стекло треснуло. Он не падал и ничего ему не угрожало. Было воскресенье, поэтому я находился почти весь день дома. Здесь я нашел еще один пост, в котором стекло треснуло в том же месте (у кнопки регулировки громкости). Интересно, это какой-то недостаток конструкции?,



– пишет один из пользователей на портале Reddit.

Еще один пользователь рассказал, что всегда хранил смартфон в чехле, а когда достал, то увидел трещину.



OnePlus 6: обзор

"Его бросали несколько раз, потому что моя дочь смотрела видео на YouTube, но это было с высоты кровати или даже ниже. Я думал, что нейлонового чехла будет достаточно, чтобы защитить от этого, но оказалось, что нет", – добавил пользователь .



Компания OnePlus пока никак не прокомментировала ситуацию.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно