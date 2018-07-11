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"Убийца флагманов" подвел: пользователи жалуются на уязвимость смартфона OnePlus 6

99 Читати новину українською
пользователи жалуются на уязвимость смартфона OnePlus 6
пользователи жалуются на уязвимость смартфона OnePlus 6 / mashable.com

Владельцы смартфона OnePlus 6, который окрестили "убийцей флагманов", массово жалуются на уязвимость устройства. Пользователи возмущены тем, что инженеры отказались от металлического корпуса в пользу стеклянного.

Об этом сообщает techdroider.com.

В результате смартфон получился более уязвимым. Так, многие жалуются, что у них уже треснула стеклянная задняя крышка OnePlus 6. Интересно, что расположение трещин одинаковое – около кнопок регулировки громкости.

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Я думаю, что стеклянная крышка OnePlus 6 очень хрупкая. У меня был этот телефон с момента запуска, и с первого дня он был в чехле OnePlus Sandstone. Я часто вынимаю его из чехла, чтобы почистить. Каким-то образом за последние 24 часа заднее стекло треснуло. Он не падал и ничего ему не угрожало. Было воскресенье, поэтому я находился почти весь день дома. Здесь я нашел еще один пост, в котором стекло треснуло в том же месте (у кнопки регулировки громкости). Интересно, это какой-то недостаток конструкции?,

– пишет один из пользователей на портале Reddit.

Еще один пользователь рассказал, что всегда хранил смартфон в чехле, а когда достал, то увидел трещину.

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"Его бросали несколько раз, потому что моя дочь смотрела видео на YouTube, но это было с высоты кровати или даже ниже. Я думал, что нейлонового чехла будет достаточно, чтобы защитить от этого, но оказалось, что нет", – добавил пользователь .

Компания OnePlus пока никак не прокомментировала ситуацию.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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