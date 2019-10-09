Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали

Обвиняемый в резонансном убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, которого приговорили к пожизненному заключению, может оказаться на свободе по закону Савченко.

Об этом сообщила журналистка 24 канала Екатерина Петренко из Верховного суда Украины.

На рассмотрении апелляции по этому уголовному делу 9 октября стало известно, что в кассационных жалобах защитники Пукача просят смягчить ему наказание. Представительница потерпевшей Мирославы Гонгадзе, Валентина Теличенко заявила, что защитники осужденного хотят добиться, чтобы пожизненное лишение свободы заменили на другое наказание – 15 лет лишения свободы.

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По закону Савченко Пукач уже отбыл 15 лет. Он пробыл еще больше, а потому имел бы право, если бы требования его защитников удовлетворили, сразу быть освобожденным из-под стражи в зале суда. Пукач также даже имел бы право требовать компенсацию, поскольку пробыл под стражей более 15-ти лет,

– сказала Теличенко.

Она добавила, что не видит законных оснований смягчать приговор. Представительница жены убитого журналиста сообщила, что будет настаивать, чтобы апелляционный приговор оставили без отмены.

"Целый генерал милиции собственноручно вывозит в лес журналиста, заставляет своих подчиненных быть соучастниками преступления, собственноручно журналиста убивает. Далее самостоятельно возвращается туда, где оставил тело журналиста, расчленяет и отвозит в другое место голову. Это те ужасы, которые не могут находится рядом со словами "генерал милиции". Он осознавал свои действия. Это вполне адекватное наказание за то, что Пукач сделал. Он не отрицает, что это сделал, подробно рассказывает, как ... Сам указал место, где закопал голову, и ее в 2009 году нашли. Но Пукач полностью не признает своей вины и не меняет показаний. Сомнений в виновности нет никаких. Надеюсь, что судьи не станут на сторону адвокатов, приговор должен остаться в силе без изменений", – подытожила Теличенко.



Одно из судебных заседаний / фото Екатерины Петренко, 24 канал

Однако 9 октября рассмотрение жалобы Пукача по пожизненному заключению отложили, потому что защитник потерпевшего Алексея Подольского, Александр Ельяшкевич, сорвал заседание, передает "Судебный репортер".

Ельяшкевич заявил, что еще 14 ноября прошлого года подал заявление с требованием, чтобы фактически судебная коллегия под председательством судьи Голубинского объявила самоотвод. По его мнению, эта коллегия судей незаконна, ведь в ней нет судьи Марчук. Он также эмоционально требовал, чтобы отстранили Валентину Теличенко от представительства Мирославы Гонгадзе. Аргументирует он это тем, что Теличенко была заместителем бывшего генпрокурора Юрия Луценко и председателем общественного совета при Генпрокуратуре, а также – свидетелем по делу.

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Однако Теличенко заверила: несмотря на то, что ее допрашивали, она не была свидетелем никаких важных для расследования обстоятельств и может быть представителем жены убитого журналиста. Это в 2015-м подтвердила и Генпрокуратура.

"Мы будем подавать заявление о совершении преступления организованной преступной группировкой, в которую входили Юрий Луценко, Петр Порошенко, Алексей Филатов и другие лица для фальсификации этого уголовного дела. И вы, судьи, пойдете соучастниками в этих делах по многим статьям УПК", – высказался представитель Подольского.

Судья Голубинский назвал это работой на публику, угрозами и давлением на суд.

"Самоотводов в деле нет, вы мешаете суду работать. Это неуважение к суду и невыполнение требований председательствующего. Представитель потерпевшего Подольского препятствует рассмотрению дела Верховным судом. Дело откладывается до 15 часов 7 ноября 2019-го года", – решил судья.



В суде выступает представитель Ельяшкевич / фото Екатерины Петренко, 24 канал

В комментарии СМИ Ельяшкевич сказал, что будет требовать провести новое апелляционное рассмотрение с восстановлением судебного следствия, чтобы пригласить туда свидетелей по делу: Кучму, Литвина, Деркача, Луценко, Порошенко, Медведчука и других знаковых персонажей, которые "или непосредственно причастны к этому резонансному преступлению, или к его фальсификации".

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Представительница Мирославы Гонгадзе сообщила, что неоднократно представители потерпевшего Подольского срывали заседания, били бутылкой по столу, получили замечания судьи, пока на них не наложили административный штраф за нарушение поведения в зале суда. По ее словам, когда они не прекратили нарушать, им запретили доступ в зал судебных заседаний. Она также сказала, что это старые претензии к ней.

"На меня в свое время вышли люди, которые предлагали "финансовую поддержку", чтобы я отстаивала "определенное мнение" в уголовном производстве. Я отказалась. После этого Подольский и его представители различными действиями пытались отстранить меня от процесса, по моему мнению, законных оснований для этого нет", – сказала Теличенко.

Что известно об убийстве и дело Гонгадзе?

В 2000 году в лесу под Таращей Киевской области нашли тело без головы. Считается, что это тело убитого журналиста Георгия Гонгадзе.



За убийство Гонгадзе в 2008 году осудили трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины: Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд назначил им сроки заключения от 12 до 13 лет за решеткой.



В январе 2013 года к пожизненному заключению приговорили бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача.



В 2000 году журналиста Алексея Подольского также похитили и вывезли в лес. Среди организаторов и исполнителей похищения был Пукач.

В материале использованы фото автора