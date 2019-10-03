Убийца и насильник 12-летнего ребенка вышел на волю и пытался задушить девушку

В Ровно 26-летний мужчина после выхода из тюрьмы за изнасилование и убийство девочки снова пытался насиловать. За предыдущее преступление он получил 14 лет тюрьмы, однако освободился месяц назад по закону Савченко.

Около полуночи в Ровно 2 октября на 24-летнюю девушку напал мужчина и начал душить. Как отмечает полиция Ровенщины, спастись ей помог телефонный звонок. Во время нападения она разговаривала с подругой и успела рассказать, где находится.

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Преступник ударил свою жертву, а когда та потеряла сознание, затащил в кусты. Очнувшись, она узнала нападавшего, потому что тот был ее соседом. Мужчина снова начал ее душить, однако через минуту прибыли патрульные.



Нападавшего искали всю ночь / npu.gov.ua

Насильник успел сбежать. Всю ночь его искали, а утром, около 10 часов, нашли возле квартиры, где он жил.

Оказалось, что 26-летний мужчина уже был судим за страшное преступление: в 17 лет он изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Ему назначили 14 лет тюрьмы, но недавно выпустили на волю по закону Савченко.

Сейчас нападавший находится в изоляторе. Ему грозит пожизненное лишение свободы.