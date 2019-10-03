Убийца и насильник 12-летнего ребенка вышел на волю и пытался задушить девушку
В Ровно 26-летний мужчина после выхода из тюрьмы за изнасилование и убийство девочки снова пытался насиловать. За предыдущее преступление он получил 14 лет тюрьмы, однако освободился месяц назад по закону Савченко.
Около полуночи в Ровно 2 октября на 24-летнюю девушку напал мужчина и начал душить. Как отмечает полиция Ровенщины, спастись ей помог телефонный звонок. Во время нападения она разговаривала с подругой и успела рассказать, где находится.
Читайте также: В Польше задержали украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол
Преступник ударил свою жертву, а когда та потеряла сознание, затащил в кусты. Очнувшись, она узнала нападавшего, потому что тот был ее соседом. Мужчина снова начал ее душить, однако через минуту прибыли патрульные.
Нападавшего искали всю ночь / npu.gov.ua
Насильник успел сбежать. Всю ночь его искали, а утром, около 10 часов, нашли возле квартиры, где он жил.
Оказалось, что 26-летний мужчина уже был судим за страшное преступление: в 17 лет он изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Ему назначили 14 лет тюрьмы, но недавно выпустили на волю по закону Савченко.
Сейчас нападавший находится в изоляторе. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Выбор редакции
-
Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?сегодня , 18:01
-
О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклиемсегодня , 18:00
-
Секретарь СНБО должен выполнять три функции, – эксперт о назначении Даниловасегодня , 17:04