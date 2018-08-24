Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в помиловании: подробности

Убийце легендарного британского рок-музыканта Джона Леннона, 63-летнему Марку Дэвиду Чепмену в десятый раз отказали в досрочном освобождении.

Убийца останется в тюрьме еще как минимум два года. Об этом сообщает издание Time.

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Комиссия по условно-досрочному освобождению в США признала, что его увольнение было бы несовместимо с благополучием и безопасностью общества. Кроме того, отмечается, что помилование преступника обесценило бы серьезный характер преступления.



Убийця Леннона Марк Чепмен

Адвокат вдовы музыканта Йоко Оно сообщил, что она написала комиссии письмо, в котором попросила не выпускать убийцу мужа.



Джон Леннон

Напомним, Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Когда музыкант подходил к своему дому, Марк Дэвид Чепмен пять раз выстрелил ему в спину. В 1981 году суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.