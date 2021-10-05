Убийцу из Одессы осудили за советскую символику: как его накажут
Источник:телеграм УСИ
В Одессе суд вынес приговор мужчине, который пропагандировал советскую символику в годовщину трагедии 2 мая. Он ходил в футболке с надписью "СССР" и гербом Советского Союза.
О вынесении приговора сообщили 5 октября. При исследовании материалов дела обнаружили, что ранее злоумышленник был судим сразу за несколько преступлений. Среди них заметили и убийство человека.
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Больше об обвинениях
2 мая этого года мужчину остановили на улице правоохранители, которые пытались объяснить, что носить на себе советскую символику – запрещено. Однако он настаивал на том, что картинка серпа и молота не может быть незаконной в нашей стране.
Следует отметить, что на видео этого инцидента есть люди, которые защищают злоумышленника. Они пытаются оправдать его тем, что у многих украинцев тоталитарный герб есть даже в свидетельствах о рождении.
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Какое наказание ему грозит
Мужчину судили за нарушение закона о пропаганде коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Соответствующая статья предусматривает до 5 лет заключения.
Однако на суде подозреваемый уже признал, что нарушил закон и пообещал больше так не делать. Поэтому это назвали раскаянием и дали лишь 1 год условного заключения.
Опыты на людях и убийство
В "послужном списке" фигуранта дела с 1996 года было немало интересного. Все его разоблаченные преступления были достаточно серьезными.
За что его судили ранее:
- умышленное убийство;
- нанесение телесных повреждений;
- кража;
- нарушение прав пациента;
- ненадлежащее исполнение обязанностей медиком или фармацевтом;
- опыты на людях.