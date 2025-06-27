Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg и The Guardian.

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Что известно об "убийце из Twitter"

В пятницу, 27 июня, в токийском следственном изоляторе был казнен Такахиро Сираиши – серийный убийца, известный как "убийца из Twitter". 34-летнего мужчину повесили по приговору суда, вынесенному в 2020 году за ряд жестоких убийств, ошеломивших Японию.

Его жертвами стали восемь женщин в возрасте от 15 до 26 лет и один мужчина – парень одной из женщин. Все убийства произошли в его квартире в городе Дзама недалеко от Токио, где полиция позже обнаружила части тел жертв в холодильниках.

По данным следствия, Сираиши находил своих жертв в Twitter. Он искал людей, которые выражали намерения покончить с жизнью, и предлагал им "помощь" в самоубийстве. После того, как жертвы оказывались у него дома, он их насиловал, убивал и расчленял.

Мужчину, который был парнем одной из жертв, он убил, чтобы скрыть свои преступления.

Казнь осуществили на фоне роста призывов к отмене смертной казни в Японии, которые усилилась после оправдания в 2024 году Ивао Хакамады – мужчины, который дольше всех в мире отбывает приговор в камере смертников.