Убийцу-беглеца из Лукьяновского СИЗО нашли на территории изолятора: неожиданные детали

Заключенный Виталий Пушкин, который 6 сентября исчез в Лукьяновском СИЗО, скрывался от правоохранителей на территории следственного изолятора.

Об этом пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила "Украинской правде".

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По ее словам, арестанта нашли в вентиляционной системе, где он прятался.

Режимное учреждение он не покидал. Другие обстоятельства инцидента выясняются,

– отметила Максимец.

Вместе с тем экс-председатель государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил на своей странице в Facebook, что беглеца нашли в подвале изолятора. По его словам, там он прятался среди строительного мусора более двух суток.

Ранее правоохранители сообщили, что в Лукьяновском СИЗО исчез заключенный. Глава пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький рассказал, что речь идет об опасном заключенном-убийце, который год назад совершил ужасное преступление непосредственно в СИЗО.