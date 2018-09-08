Убийцу-беглеца из Лукьяновского СИЗО нашли на территории изолятора: неожиданные детали
Заключенный Виталий Пушкин, который 6 сентября исчез в Лукьяновском СИЗО, скрывался от правоохранителей на территории следственного изолятора.
Об этом пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила "Украинской правде".
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По ее словам, арестанта нашли в вентиляционной системе, где он прятался.
Режимное учреждение он не покидал. Другие обстоятельства инцидента выясняются,
– отметила Максимец.
Вместе с тем экс-председатель государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил на своей странице в Facebook, что беглеца нашли в подвале изолятора. По его словам, там он прятался среди строительного мусора более двух суток.
Ранее правоохранители сообщили, что в Лукьяновском СИЗО исчез заключенный. Глава пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький рассказал, что речь идет об опасном заключенном-убийце, который год назад совершил ужасное преступление непосредственно в СИЗО.