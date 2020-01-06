Убийцы полковника СБУ, 14 россиян и террористы: СМИ назвали имена 44 человек, отданных на обмен

"Слидство.Инфо" опубликовало имена 44 из 124 человек, которых Украина отдала оккупационной власти на Донбассе в рамках обмена 29 декабря. Некоторые из них, как и беркутовцы, — так и не получили приговора. Кроме того, Украина, согласно полученному списку передала на неподконтрольные территории 17 иностранцев, обвиняемых в тяжких преступлениях. Большинство из этих людей - граждане РФ.

"Слидство.Инфо" отмечает, что в первом материале публикует имена подозреваемых в терроризме на территории мирной части Украины, которых отдали Донецку и Луганску во время новогоднего обмена.

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Кто попал в список на обмен

На обмен с фейковыми республиками попали лица на имя на Эдуард Бондаренко и Сергей Пастухов. Эти люди обвинялись в преступлении против полковника Службы безопасности, контрразведчика Александра Хараберюша. Мужчину взорвали в его авто в Мариуполе в 2017 году.

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Непосредственно взрывчатку закладывала женщина. Ее в сентябре также передали на обмен. Сейчас освободили из-под стражи еще двух причастных к преступлению. 27 декабря Бондаренко и Пастухову объявили приговор – обоим дали по 12 лет тюрьмы и выпустили из зала суда. На момент вступления приговора в законную силу им изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Полковник Хараберюш был уроженцем Донецка. С началом агрессии на Донбассе он с семьей переехал в Мариуполь, где продолжил службу в СБУ.

Обвиняемые в подготовке теракта в Мариуполе

Киев обменял также двух людей, которых судили за подготовку террористического акта в Мариуполе. Это – Аббасов Рустам Нуридин Оглы и Петриков Сергей Андреевич. Кроме подготовки теракта, их обвиняют также в изготовлении оружия или взрывчатки и незаконном завладении имуществом.

26 декабря обоих освободили без вынесения приговора. По указанию генерального прокурора Руслана Рябошапки прокурор направил в суд ходатайство освободить из-под стражи этих людей "поскольку Украиной и Российской Федерацией планируется одновременное освобождение лиц".

Теракт в харьковском клубе "Стена" и взрывы на железнодорожных путях

Харьковская террористка Марина Ковтун тоже есть в списке обмененных людей. В 2014 году она организовала взрыв в харьковском рок-клубе "Стена", в результате которого пострадали 13 человек, некоторые оказались в тяжелом состоянии.

За террористический акт Ковтун в октябре прошлого года дали 11 лет заключения. Суд признал ее виновной за незаконное обращение с оружием и боеприпасами и соучастие в теракте. Защитник Ковтун Александр Шадрин сообщил журналистам, что 25 декабря ее забрали из следственного изолятора.



Харьковская террористка Марина Ковтун / фото UA Харьков

Еще один человек, который есть в имеющемся перечне, обвиняемый в диверсии. Вячеслав Чумак, по версии правоохранителей, совершил три взрыва на железнодорожных путях недалеко от Харькова.

Приговора в отношении него сейчас в открытом реестре судебных решений нет. А срок содержания под стражей, согласно этому же реестру, закончился 22 декабря. Его адвокат Дмитрий Тихоненков сказал, что накануне обмена Чумаку изменили меру пресечения на личное обязательство.

Харьковские террористы

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Подрывники харьковского "Шествия Достоинства" Дворников Владимир Николаевич, Башлыков Сергей Александрович и Тетюцький Виктор Викторович тоже поехали на обмен.

Их освободили по тому же принципу, как и отпускали подрывников полковника СБУ в Мариуполе. 28 декабря обвиняемым объявили приговор – пожизненное лишение свободы. И сразу же – выпустили их из-под стражи, изменив меру пресечения на время вступления приговора в законную силу с содержания под стражей на личное обязательство.

Террористам присудили также немалые суммы выплат моральной компенсации пострадавшим – в целом почти четыре миллиона гривен. Правда, пока непонятным остается механизм взыскания этой денежной компенсации с преступников.

Отметим, что мирное шествие проходило 22 февраля 2015 года. В результате взрыва погибли четыре человека, среди них несовершеннолетний и правоохранитель. Девять человек получили ранения. По версии следствия, за теракт исполнителям заплатили представители спецслужб Российской Федерации.



Подрывники харьковского "Шествия Достоинства" во время суда: Дворников Владимир, Башлыков Сергей и Тетюцький Виктор / фото ВПО Фрайкор / Telegram

Другие харьковские террористы

Еще один человек в списке, который есть в распоряжении журналистов – Игорь Джадан, участник харьковского антимайдана, обвиняемый по ряду статей среди которых: террористический акт, посягательство на территориальную целостность Украины, и надругательство над государственными символами. Был под стражей, в июле 2019 года вышел под залог. 26 декабря 2019 года ему изменили меру пресечения. Приговора он так и не получил.



Игоря Джадана обвиняли в терроризме

Так называемые "харьковские партизаны" Вячеслав Евтухов, Сергей Веселов и Дмитрий Волошко тоже, по полученным нами данным, пошли на обмен.

В 2018 году суд признал этих людей виновными в 7 террористических актах. Среди них: обстрел военкоматов, поджоги и организация взрывов в 2014-2015 годах. Так, по данным следствия, "харьковские партизаны" обстреляли несколько комиссариатов Харькова в сентябре 2014 года, пытались взорвать три железнодорожные станции и обстреляли офисы двух фирм.

В декабре 2019 года Харьковский апелляционный суд отпустил их под личное обязательство.

Подрыв моста и железных дорог в Одесской области и Запорожье

Осужденный на 12 лет за подрыв моста на железной дороге в Одесской области Константин Калашников тоже попал в список обмена. В 2015 году, он, в частности, подготовил взрыв на участке Ксениево-Аккарджа одесской железной дороги. Позже, во время обыска у Калашникова правоохранители обнаружили две тротиловые шашки. Его адвокат Шевчук Кирилл не стал комментировать информацию относительно вероятного освобождения своего подзащитного без его согласия.

Еще пятерых подрывников железной дороги в других эпизодах тоже выпустили в ОРДЛО. Говорится о Владиславе Долгошее, Руслане Долгошее, Николае Казанском, Олеге Мазуре и Николае Селятенко. Правоохранители инкриминируют им серию диверсионно-террористических актов на территории Одесской и Николаевской области. Информацию о том, что этих людей отдали на обмен, журналистам подтвердил один из адвокатов в процессе Айдар Батталов.

Другой подрывник Николай Дубина получил 15 лет тюрьмы. В то же время местные СМИ сообщают о том, что окончательный приговор изменился до 11 лет заключения. Николай Дубина также, по полученным нами данным, попал в перечень тех, кого Украина отдала ОРДЛО. Мужчину осудили за подрыв моста в Запорожской области. В 2014 году в городе Орехово Дубина вместе с сообщником заложил взрывчатку под железнодорожный мост. Она сдетонировала по таймеру. Ущерб, нанесенный такими действиями, оценивается в почти миллион гривен. Кроме того, по данным правоохранителей, он планировал также подорвать другие объекты на территориях Ореховского, Пологовского, Гуляйпольского, Токмакского и Черниговского районов Запорожской области. Во время обыска СБУ изъяли у него 42 килограмма пластида, минометную мину, два килограмма тротила с гексогеном, детонаторы, гранату и патроны.

Одесские подрывники

Обменяла Украины также четырех человек, обвиняемых в серии терактов в городе Одесса. Это Екатерина Фотьева, Александр Шевцов, Игорь Удовенко и Евгений Пидмазко. Адвокат в процессе Людмила Радянская подтвердила информацию об освобождении из-под стражи этих лиц.

По информации местного издания "Думская", эти люди обвиняются в 14 взрывах и планировании еще одного. Их задержали в 2015 году. Тогда подозреваемые подрывали помещения волонтерских центров и проукраинских организаций. Следствие установило, что их деятельность финансировали из РФ.

Взрывчатка в банке с медом

Николай Рубан – еще один террорист из списка обмена. В январе 2016 года пожилой мужчина принес на блокпост в Станице Луганской взрывчатку, замаскированную под продукты питания – банка с медом. В судебных документах говорится, что перед тем, как зайти на блокпост, он активировал устройство, вырвав чеку.

После этого предложил украинским военнослужащим угоститься медом, однако те отказались. Тогда Рубан оставил банку на скамейке рядом с армейцами и ушел. Из-за взрыва на блокпосту один военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения.

Подрывника задержали впоследствии при подготовке нового теракта на КПВВ. В 2016 году мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы.

17 иностранных граждан отдали в ОРДЛО

В перечне иностранцев на обмен, который получили журналисты "Слидство.Инфо", 14 россиян, два белоруса и один гражданин Бразилии. Нам удалось получить официальное подтверждение по обмену половины из них. Что касается других имен в списке информация в настоящее время недоступна.

Одной из наиболее важных фигур среди тех, кого Украина отдала на обмен, является полковник РФ Валерий Гратов. В 2017 году при попытке попасть на территорию другой фейковой республики, так называемой "ПМР", его задержали украинские пограничники. Согласно официальному сообщению, среди личных вещей мужчины были фотографии с сепаратистскими митингами, а также флэш-носители с изображением Гратова в компании террористов "Гиви" и "Моторолы". Последние отличились особой жестокостью по отношению к украинским военнослужащим, которые находились в заложниках на неподконтрольных территориях. У российского полковника изъяли также видео с обстрелами украинских территорий и агитки так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Информацию об освобождении Гратова подтвердила Вера Ястребова, директор "Восточной правозащитной группы". Соучредителем этой организации является Павел Лисянский – официальный уполномоченный от офиса омбудсмена на Донбассе.

Гратова освободили из-под стражи без суда. 27 декабря по ходатайству прокурора ему изменили меру пресечения с содержания в тюрьме на личное обязательство.



Полковник РФ Валерий Гратов (третий слева) на фотографии с террористами "Моторолой" и "Гиви". Это фото было обнаружено при задержании Гратова / фото ГНСУ

За день до освобождения Гратова на свободу вышла другая одиозная гражданка Российской Федерации – Лариса Чубарова, более известная по прозвищу "Тереза". Об изменении меры пресечения сообщил ее адвокат Александр Шадрин.

Украинские правоохранители установили, что Чубарова в начале 2014 года была активной участницей пророссийских движений в Харькове. Позже она присоединилась к террористам на оккупированных территориях, где вошла в террористическую группировку Игоря Безлера. Последний, по информации из открытых источников, является подполковником военной разведки РФ. С ним связывают жестокие пытки людей на Донбассе. В 2017 году "Тереза" получила приговор суда – 11 лет заключения. Ее лицо неоднократно рассматривали как кандидатуру на обмен, впрочем, в течение длительного времени этого так и не происходило.



Россиянка Лариса Чубарова более известная по прозвищу "Тереза" и, как утверждают свидетели, жестокими пытками украинских пленных

Покушение на Окуеву и Осмаева

Гражданин Российской Федерации Александр Дакар (Кринари), которого отправили на Донбасс во время новогоднего обмена, – фигурант громкой истории. Он обвинен в покушении на жизнь Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева в 2017 году. Они принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины. По версии правоохранителей, иностранец напал на супругов в центре Киева. Дакар якобы попал из оружия в Осмаева. В ответ на это Окуева сделала несколько выстрелов в нападающего.



Александра Дакара (Кринари) обвиняют в покушении на жизнь Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева в 2017-м / фото "Настоящее время"

Гаджиев и еще десять россиян

Россиянин Руслан Гаджиев приехал в Украину в декабре 2014 года, воевал на стороне пророссийских боевиков. В январе 2015 года он участвовал в наступлении на силы АТО в районе села Санжаровка Донецкой области, в частности, вел прицельный огонь по украинским позициям. Тогда погибли восемь военнослужащих ВСУ. В августе 2019 года его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Гаджиев был в списке среди россиян, которые писали письмо президенту РФ Путину с просьбой обменять их на украинских пленных. По утверждению адвоката, Гаджиева должны были обменять еще в сентябре 2019 года. Но в последний момент якобы исключили из списка.



Руслана Гаджиева в августе 2019 года приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества

Еще один наемник Олег Даронин приехал воевать на Донбасс из Ханты-Мансийского округа РФ. В России имел судимость за нанесение другому человеку тяжких телесных повреждений. Весной 2015 года вступил в ряды одного из батальонов так называемой "ЛНР", был разведчиком. А уже через несколько месяцев его задержали украинские военнослужащие. В январе 2016 года мужчина получил приговор – тринадцать лет лишения свободы. Адвокат Валентин Рыбин, который сопровождает немало подобных кейсов относительно иностранных наемников на Донбассе подтвердил информацию о выдаче Даронина в ОРДЛО.

В списке на обмен, который получила наша редакция, мы обнаружили также россиянина по имени Владислав Макаров. Еще в 2015 году приговорили к девяти годам за шпионаж в интересах спецслужб РФ и незаконное обращение с оружием. А в декабре прошлого года апелляционная инстанция подтвердила решение коллег. Интересно, что во время судебного процесса Макаров утверждал, что имел в России проблемы с ФСБ.

Макаров приехал в Украину в 2009 году и поселился в Чернигове. Там же получил поддельный паспорт и другие документы. Собирал информацию о разработках военного оружия и товаров военного назначения. В частности, его заинтересовали наработки государственного предприятия "Прогресс", которые имели гриф "секретно". В марте 2014 года Макаров получил от сотрудника этого предприятия документы, которые он считал чертежами системы наведения артиллерийского снаряда "Цветник-А". И, по версии следователей, планировал их передать россиянам. Но документы были ненастоящими, а самого мужчину задержали сотрудники СБУ.

Шамиль Мулиев по прозвищу "Шаман" тоже в конце прошлого года поехал на обмен. В феврале 2015 года мужчина приехал в оккупированный Луганск из России. Там он прошел боевую выучку, после чего вступил в вооруженное формирование "СССР Брянка", получил военную форму и автомат с патронами. Мулиев примерно полгода дежурил на блокпостах самоназванного "ЛНР" неподалеку Станицы-Луганской, пока не был задержан украинскими военными.

На судебном заседании Мулиев полностью признал свою вину и раскаялся в преступлении. Приговор ему объявили всего за несколько дней до обмена, 21 декабря 2019 года. Тогда же ему отменили меру пресечения, чтобы этапировать на место обмена.



Шамиль Мулиев по прозвищу "Шаман" приехал в оккупированный Луганск из России в феврале 2015 года / фото из соцсетей

Россиянин Сергей Петров тоже значится в списке людей на обмен. Три года назад его задержали сотрудники Службы безопасности. В ноябре 2017 года иностранец нашел объявление в соцсети "ВКонтакте", где россиянам предлагали вступить в ряды боевиков "ДНР". Петров откликнулся на это объявление и приехал из российского Омска в оккупированный Донецк. Несколько недель он дежурил на блокпостах и ​​проходил военные выучки. Но непосредственного участия в боевых действиях не принимал, поскольку "завалил" психологические тесты, которые проводили боевики в так называемых военкоматах.

В декабре 2017 года Петров попытался выехать на подконтрольную Украине территорию, где его сразу задержала СБУ. Менее чем за два месяца россиянину объявили приговор, осудив его к 4 годам тюрьмы.

Россиянин Мурат Джимиев еще в начале прошлого года писал письмо президенту РФ Путину с просьбой вернуть его домой. По данным "медийной инициативы за права человека", был задержан из-за так называемого дела "осетинских террористов". Как сообщает организация, осетины Мурата Джимиева обвиняли в подготовке теракта во время акций протеста под Верховной Радой осенью 2017 года: "Якобы обвиняемые по заказу российских спецслужб должны были принести в палаточный городок активистов 10 бутылок с отравленной водкой". В конце года Джимиева включили в списки на обмен и отправили на неподконтрольные Украине территории Донбасса. Эти данные журналистам подтвердила директор "Восточной правозащитной группы" Вера Ястребова, которая, как мы уже отмечали, имеет доступ к информации об обмене.

Гражданин России Василий Кусакин приехал в Украину из Якутии. В 2017 году его осудили на восемь лет за участие в террористической организации "ДНР". Он также обращался к Путину с просьбой вернуть в РФ. И во время недавнего обмена его отдали боевикам, подтвердили в "Восточной правозащитной группе".

Согласно материалам уголовного производства, наемник сначала попал в село Безыменное Донецкой области, где базировался так называемый "9-й механизированный полк 1-го армейского корпуса Вооруженных сил "ДНР". Там он учился. Позже Кусакин перешел в "подразделение военной разведки" "Тайфун", в составе которого брал в плен украинских офицеров. Участвовал в боях против украинских военнослужащих в Широкино. Он признал свою вину в суде.

По словам его бывшего адвоката Тараса Чоса, Кусакина хотели обменять еще два года назад. Впрочем, этого не происходило, поскольку на счету Кусакина еще одно чисто уголовное преступление, которое произошло за пределами территории боевых действий. Говорится о разбойном нападении.

В пересчете на обмен, который имеется у "Слидство.Инфо", значится еще один российский наемник – Николай Покусаев. Мужчина принимал участие в деятельности террористической "ДНР" и в 2018 году получил четыре года тюрьмы. Он входил в состав незаконного вооруженного формирования, так называемого "2-го мотострелкового батальона 11 полка 1 АК "ДНР", а также незаконно хранил боеприпасы. Иностранец участвовал в боевых действиях против подразделений ВСУ в районе населенного пункта Пески Ясиноватского района Донецкой области. В 2018 году его задержали сотрудники СБУ. На суде Покусаев признал свою вину.

Еще один россиянин из списка обмениваемых Евгений Шаталов в декабре 2015 года подписал контракт с так называемым "министерством обороны "ДНР"". В течение двух лет он служил дежурным в штабе боевиков.

В январе 2017 года Шаталов сбежал от боевиков, чтобы встретиться в Мариуполе с подругой, с которой он познакомился через соцсети. Однако, после пересечения линии разграничения его задержали сотрудники СБУ и нашли в рюкзаке удостоверение боевика самоназванного "ДНР".

На судебном заседании Шаталов признался в преступлении. Следовательно, ему назначили четыре года заключения.

Россиянин Максим Сливко фигурировал в деле так называемых "оболонских террористов". По версии правоохранителей, он готовил теракт в Киеве. Иностранца схватили вместе с тремя сообщниками в 2015 году. Среди злоумышленников был еще один гражданин РФ. Во время задержания они взорвали гранату.

Впрочем, уже через два года всем подозреваемым изменили меру пресечения. После чего сообщники Сливко, по его же словам, отправились в РФ и неподконтрольные Украине территорий на Донбассе. По информации, которую мы получили из собственных источников, перед новым годом Сливко собирались отдать на обмен.

Отдали на обмен и россиянина Анатолия Бусыгина, который убил человека в Мариуполе. За это он получил приговор в 2018 году. Информацию о его передаче подтвердила правозащитница Вера Ястребова. В открытых источниках журналисты не нашли ни одного упоминания о его участии в боевых действиях на Донбассе.

Граждане Беларуси

Украина передала в ОРДЛО белоруса Дмитрия Новикова, который обвиняется в ведении боевых действий против украинских войск в составе террористической организации. Мужчина попал в зону боевых действий, незаконно пересекая границу. В конце 2019 года, 26 декабря, его отпустили из тюрьмы без приговора.



Белорус Дмитрий Новиков обвиняется в ведении боевых действий против украинских войск в составе террористической организации / фото Белсат

Еще один гражданин Беларуси Олег Ткачук, которого, по данным из полученного нами списка, отдали боевикам на обмен, был участником массовых беспорядков в Одессе 2 мая на стороне "антимайдана". Согласно приговору суда, Ткачук бросал камни в сторонников "Евромайдана" и футбольных фанатов, а также в случайных прохожих.

Во время судебного разбирательства Ткачук полностью признал вину и раскаялся. Поэтому суд назначил ему условный срок и выпустил на волю. По данным белорусского издания Belsat, летом 2019-го украинские правоохранители повторно арестовали Ткачука. Следовательно, тот полгода пробыл в Одесском СИЗО, пока не был обменян.

Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который в сентябре 2014 года приехал в Украину и является одним из самых известных боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", тоже поехал на обмен в фейковые республики.

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Иностранец входил в состав различных незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса, работал инструктором. Во время боев за Донецкий аэропорт получил ранения.



Бразилец Рафаэль Лусварги в сентябре 2014 года приехал в Украину воевать за "ДНР" и "ЛНР" / фото из соцсетей

В 2016 году Лусварги задержали сотрудники СБУ в аэропорту Борисполь. Через несколько месяцев он получил приговор, но суд высшей инстанции впоследствии его отменил и направил дело на новое рассмотрение. Впоследствии журналисты выяснили, что боевик находится на свободе и свободно передвигается по Киеву. А уже в мае 2018 года был задержан представителями ультраправой организации С14 и передан Службе безопасности Украины. Через год бразильца приговорили к 13 годам лишения свободы. Подавать апелляцию на это решение украинского суда он не стал.