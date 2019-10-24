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      Убийцы возвращаются в политику: Стерненко поделился самыми болезненными воспоминаниями с Майдана

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      Стерненко поделился самыми болезненными воспоминаниями с Майдана
      Стерненко поделился самыми болезненными воспоминаниями с Майдана / Getty Images

      Одесский активист Сергей Стерненко подилился личными воспоминаниями с Евромайдана. Первая смерть, которую он увидел рядом, произошла 20 февраля 2014, когда майдановцы пошли в контрнаступление против "Беркута" и "вэвэшников" в направлении Европейской площади по Крещатику.

      "Я увидел, как в нескольких десятках метров от меня подстрелили парня, потом его унесли...", – сказал Стерненко в эксклюзивном интервью 24 каналу.

      Интересно! Хочу быть максимально эффективным, – Стерненко рассказал, пойдет ли в политику

      По его словам вторым самым болезненным воспоминанием является прощание с Небесной сотней.

      Когда обычных граждан, которых задолбало жить при диктатуре, несли в гробах и скандировали "Герои!". Невероятно больно было на это смотреть. Еще больнее сейчас смотреть, что убийцы этих людей не просто не наказаны – они сегодня возвращаются в публичную политику. Они пытаются учить нас жить,
      – заявил Стерненко.

      Активист добавил, что рано или поздно эти люди будут нести ответственность за все, что сделали.

      Революція Гідності / Фото Сергія Стерненка
      Революция Достоинства / Фото Сергея Стерненка

      Стерненко не отрывает Евромайдан от одесских событий, где наиболее болезненным для него было 2 мая.

      "К сожалению, лично не знал никого из Небесной Сотни, но я знал Игоря Иванова, которого убили пророссийские боевики 2 мая в Одессе. Он был десятником одесского "Правого сектора". Я заставлял его и других ребят надевать одежду поверх бронежилетов, чтоб враг их не видел и было больше шансов выжить. Но пуля зашла ему в бронежилет... Снизу, в живот. Игорь умер от потери крови", – рассказал активист.

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      Стерненко заверил, что благодаря этому человеку мы сегодня имеем мирное небо над головой – в частности в Одессе, потому что жизнь Игоря защитила весь юг Украины.

      "Если бы Одесса упала, Николаев и Херсон были бы лишь вопросом времени. А где эти города – там и Запорожье, Днепр, там и реализация плана так называемой "Новороссии", который Россия хотела осуществить в 2014 году", – подытожил он.

      Смотрите видео полного интервью с Сергеем Стерненко:

      Кто такой Сергей Стерненко?Ему – только 24, а он уже успел принять активное участие в Революции Достоинства, возглавить одесский областной центр Правого сектора, создать "Народную люстрацию" и стать костью в горле мэра Одессы Геннадия Труханова и десятков других идейных антагонистов. Следствием активной борьбы Стерненко за соблюдение закона стали три нападения на него в течение первой половины 2018 года.

      Во время второго нападения активисту сзади стреляли в шею, а во время последнего он ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот скончался. Сейчас Сергей в основном живет не в Одессе, а в Киеве. На интервью приходит в сопровождении охранника. Ведь пока исполнители, и, прежде всего, заказчик покушения не наказаны, стоит сохранять бдительность.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Небесная Сотня Новости Одессы Евромайдан Сергей Стерненко
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