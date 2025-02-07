Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Ранее уже говорилось о том, что в нескольких областях усилят меры безопасности.

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Как будут защищать работников ТЦК и СП

Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, которые подчинены Командованию Сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности.

Целью является обезопасить не только личный состав, но и гражданский персонал и посетителей "от возможных внештатных ситуаций".

Вот о таких мерах безопасности идет речь:

усилено патрулирование периметра военных объектов и прилегающих территорий;

усилен контроль доступа на территории военных объектов;

осуществляется установка (усовершенствование) систем видеонаблюдения, а также технических средств для выявления и предупреждения несанкционированных действий;

проведены дополнительные инструктажи и обучение с личным составом охраны по действиям в чрезвычайных ситуациях;

проведены дополнительные инструктажи личного состава и гражданского персонала по взаимодействию с дежурными службами ГСЧС, полиции, СБУ в случае обнаружения неизвестных предметов на территории военных объектов, несанкционированного проникновения на территорию посторонних людей и возникновения других чрезвычайных ситуаций.

Сейчас правоохранители расследуют случаи подрывов возле ТЦК и СП и в самих помещениях.

Кстати, журналисты "Текстов" притворились потенциальными террористами и связались с вербовщиками ФСБ через телеграм. Те не скрывают, что предлагают гражданам Украины совершить теракт за деньги.

Дешевле всего стоит расклеить листовки и нарисовать граффити. Но это только "точка входа" в незаконную деятельность. Конечной целью являются убийства украинских военных. Поджоги и убийства кураторы называют стандартными целями.