В Буче российские военные расстреляли 70-летнего местного жителя прямо у входа в супермаркет. На видео видно и момент убийства, и мародерство оккупантов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Журналисты обнародовали ранее неизвестное видео военных преступлений армии России в Буче.

Россияне убили 70-летнего мужчину в Буче и разграбили магазин

Кадры датированы 4 марта 2022 года. На них зафиксировано, как российские военные расстреливают 70-летнего местного жителя Владимира Рубайло у входа в супермаркет. Сначала его ранили, а когда тот начал падать – прицельно добили выстрелом в голову.

Рядом с телом погибшего, которое оставалось лежать на асфальте, российские солдаты разбивают двери магазина, заходят внутрь и устраивают мародерство: выносят продукты и вещи, грузят их в бронетехнику и даже катят тележки с краденым в захваченные дома местных.

Как установили журналисты, подразделение, к которому принадлежал один из сержантов, находился на позиции, откуда, по данным украинских баллистов, и был осуществлен смертельный выстрел. В комментарии Радио Свобода российский сержант признал факт убийства гражданского, но отрицает участие своего подразделения.

Эти кадры стали частью третьей серии расследования “Буча. Яблунская”, рассказывающего о массовых убийствах гражданских на этой улице в первые недели вторжения. Предыдущие части фильма уже получили международное признание – в частности, вторая часть расследования была отмечена золотой наградой New York Festivals в номинации "Права человека".

Владимир Рубайло был коренным жителем Бучи, работал водителем, воспитал двух дочерей. Его жизнь оборвалась от рук российских оккупантов 4 марта 2022 года.

По официальным данным Бучанского горсовета, за время оккупации общины погибли 554 гражданских. 43 тела до сих пор не опознаны, еще 38 людей считаются пропавшими без вести. По меньшей мере 33 мужчин находятся в российском плену, один из них погиб в неволе.