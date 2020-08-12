Убийство 12-летней девочки на Киевщине: суд арестовал подростка
Яготинский райсуд в Киевской области избрал меру пресечения 15-летнему парню, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки. Его арестовали на 2 месяца.
Суд Яготина 12 августа удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения несовершеннолетнему, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки, сообщает полиция Киевщины.
Ранее На Киевщине 15-летнему парню объявили о подозрении в убийстве 12-летней подруги
Мера пресечения – содержание под стражей 60 суток без права внесения залога,
–говорится в сообщении.
Накануне парню сообщили о подозрении в убийстве. Ему грозит заключение от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Он уже признался следователям, что убил девочку.
Что известно об исчезновении и гибели девочки
- Ранее информацию о пропаже девушки сообщил правоохранителям ее отец.
- Сразу начались масштабные поиски.
- В ночь на 10 августа тело ребенка нашли в Яготине возле местного водоема.
- Правоохранители обнаружили признаки того, что смерть была насильственной.
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