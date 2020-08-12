Яготинский райсуд в Киевской области избрал меру пресечения 15-летнему парню, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки. Его арестовали на 2 месяца.

Суд Яготина 12 августа удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения несовершеннолетнему, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки, сообщает полиция Киевщины.

Ранее На Киевщине 15-летнему парню объявили о подозрении в убийстве 12-летней подруги

Мера пресечения – содержание под стражей 60 суток без права внесения залога,

–говорится в сообщении.

Накануне парню сообщили о подозрении в убийстве. Ему грозит заключение от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Он уже признался следователям, что убил девочку.

Что известно об исчезновении и гибели девочки

Ранее информацию о пропаже девушки сообщил правоохранителям ее отец.

Сразу начались масштабные поиски.

В ночь на 10 августа тело ребенка нашли в Яготине возле местного водоема.

Правоохранители обнаружили признаки того, что смерть была насильственной.

Узнайте больше В Киевской области нашли мертвой 12-летнюю девочку: полиция задержала ее 15-летнего друга