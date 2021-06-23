Об этом парень написал на своей странице в фейсбуке 23 июня. Интересно, что автор сообщения переименовался в "Яне Хотел". Однако сейчас страницы с таким ником в соцсети уже нет.

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По словам подозреваемого, они вместе с подругой хотели попробовать "собачий кайф". Это "развлечение" в ходе которого человек выполняет физические упражнения, а затем ему пережимают шею. Такое делают, чтобы потерять сознание.

Я не хотел, чтобы все так получилось. Что-то пошло не по плану и я запаниковал. Сам еще не до конца понимаю, что произошло,

– написал юноша.

Также он добавил, что просит прощения. В списке людей он вспомнил родителей убитой и своих родных. Несмотря на публичное раскаяние, правдивость этих слов будут проверять правоохранители.



Скриншот сообщения подозреваемого в убийстве девушки / Фото Vgorode

Что известно об этой трагедии