Мы пробовали "собачий кайф", – подозреваемый в убийстве 15-летней в Никополе

23 июня 2021 , 16:08
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Источник:

Vgorode

Подросток, которого подозревают в убийстве 15-летней рассказал, как произошла эта трагедия. Он говорит, что смерть девушки была случайностью. Она произошла в ходе сомнительного развлечения – "собачий кайф".

Об этом парень написал на своей странице в фейсбуке 23 июня. Интересно, что автор сообщения переименовался в "Яне Хотел". Однако сейчас страницы с таким ником в соцсети уже нет.

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По словам подозреваемого, они вместе с подругой хотели попробовать "собачий кайф". Это "развлечение" в ходе которого человек выполняет физические упражнения, а затем ему пережимают шею. Такое делают, чтобы потерять сознание.

Я не хотел, чтобы все так получилось. Что-то пошло не по плану и я запаниковал. Сам еще не до конца понимаю, что произошло,
– написал юноша.

Также он добавил, что просит прощения. В списке людей он вспомнил родителей убитой и своих родных. Несмотря на публичное раскаяние, правдивость этих слов будут проверять правоохранители.


Скриншот сообщения подозреваемого в убийстве девушки / Фото Vgorode

Что известно об этой трагедии

  • Девушку нашли мертвой 19 июня.
  • Тело обнаружили в промышленной зоне Никополя.
  • В целом поиски продолжались 5 дней.
  • К ним привлекли полицейских, спасателей и нацгвардейцев.
  • Служащие проверяли вокзалы, рынки, пляжи, лесополосы и заброшенные здания.
  • О задержании подозреваемого сообщили 20 июня.
  • Им оказался 15-летний парень, который был знакомым жертвы.
Автор: Олександр Марчак