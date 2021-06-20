В Никополе задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девушки: это ее сверстник

20 июня 2021 , 09:24
Читати новину українською

Источник:

Полиция Днепропетровской области

В Никополе после 5 дней поиска нашли мертвой 15-летнюю девушку. Ее тело обнаружили на территории возле промышленных зданий. Сразу в этот же день полиция задержала и подозреваемого.

В полиции говорят, что, вероятно, девушку лишил жизни 15-летний юноша. Жертва была с ним знакома.

Ранее В Никополе обнаружили мертвой 15-летнюю девушку, которую искали 5 дней

Парень задушил девушку и убежал

Еще 14 июня парень, по предварительной информации, задушил девушку на пустыре. После преступления он сразу убежал.

Обратите внимание! Задержанному сообщено о подозрении по статье об умышленном убийстве. Сейчас с нападавшим проводят следственные действия.

Что известно об исчезновении девушки в Никополе

  • В полицию мать девушки обратилась 15 июня.
  • Женщина рассказала, что накануне вечером ее дочь пошла гулять и не вернулась домой.
  • На розыск ребенка бросили все службы полиции. Приобщили также военных, нацгвардейцев и волонтеров.
  • Они проверили парки, пляжи, вокзалы и заброшенные здания.
  • К пропавшей правоохранителям привела служебная собака.

Смотрите видео поисков девушки. Видео Нацполиции:

 

Автор: Ірина Пундор