В Павлограде Днепропетровской области вечером 30 марта мужчина убил 16-летнего подростка. По данным СМИ, парень вступился за девушек, с которыми гулял. В результате ему нанесли несколько ударов ножом.

К полицейским, которые были на вызове с домашним насилием, подбежал несовершеннолетний парень и сообщил об этом происшествии. Правоохранители быстро задержали подозреваемого и изъяли нож.

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Нож, которым убили подростка в Павлограде / Фото Нацполиции

Детали от полиции

Трагедия произошла примерно в 18:45 на улице Заводской. На причастного к преступлению полицейским указал подросток, который к ним обратился.

Сообщают, что между юношей и 42-летним жителем Павлограда возникла ссора. Во время нее злоумышленник вытащил нож и нанес им несколько ударов. Парень умер почти сразу.

Правоохранители направили орудие убийства на экспертизу. Также они открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Максимальное наказание по ней – 15 лет заключения.

Информация о происшествии от СМИ

Как сообщает телеграм-канал "Вартові Еспресо", подростки во время прогулки решили пройтись по заброшенному дому. Там они увидели наркомана, который начал приставать к девушкам.

Один из парней, которые были в компании вступился за них, и началась потасовка. Скорая приехала через 15 минут, но юноша уже был мертвым.

Задержание злоумышленника полицейскими: видео телеграм-канала "Вартові Еспресо"