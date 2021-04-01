Вступился за девушек и получил несколько ножевых ранений: убийство подростка под Днепром
В Павлограде Днепропетровской области вечером 30 марта мужчина убил 16-летнего подростка. По данным СМИ, парень вступился за девушек, с которыми гулял. В результате ему нанесли несколько ударов ножом.
Источник:Полиция Днепропетровщины
К полицейским, которые были на вызове с домашним насилием, подбежал несовершеннолетний парень и сообщил об этом происшествии. Правоохранители быстро задержали подозреваемого и изъяли нож.
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Нож, которым убили подростка в Павлограде / Фото Нацполиции
Детали от полиции
Трагедия произошла примерно в 18:45 на улице Заводской. На причастного к преступлению полицейским указал подросток, который к ним обратился.
Сообщают, что между юношей и 42-летним жителем Павлограда возникла ссора. Во время нее злоумышленник вытащил нож и нанес им несколько ударов. Парень умер почти сразу.
Правоохранители направили орудие убийства на экспертизу. Также они открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Максимальное наказание по ней – 15 лет заключения.
Информация о происшествии от СМИ
Как сообщает телеграм-канал "Вартові Еспресо", подростки во время прогулки решили пройтись по заброшенному дому. Там они увидели наркомана, который начал приставать к девушкам.
Один из парней, которые были в компании вступился за них, и началась потасовка. Скорая приехала через 15 минут, но юноша уже был мертвым.
Задержание злоумышленника полицейскими: видео телеграм-канала "Вартові Еспресо"
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