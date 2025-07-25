Правоохранители устанавливают обстоятельства насильственной смерти несовершеннолетней. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Сумской области.
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Что известно об убийстве 17-летней девушки в Сумской области?
На Сумщине правоохранители расследуют жестокое убийство 17-летней девушки. Трагическое событие произошло в Николаевской поселковой общине.
В полиции рассказали, что утром, 24 июля, к ним обратились родители несовершеннолетней. Они рассказали, что дочь вышла гулять с друзьями 23 июля около 19:00 часов, но домой так и не вернулась.
Полицейские немедленно начали поиски пропавшей девушки.
При обследовании территорий правоохранители обнаружили в лесополосе тело пропавшей девушки с признаками насильственной смерти,
– говорится в сообщении.
Сейчас обстоятельства гибели устанавливаются. Начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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К слову, в Черкасской области полицейские задержали 15-летнего парня. Его подозревают в убийстве знакомого пожилого мужчины.