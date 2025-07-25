Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины.

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Что известно о жестоком убийстве на Сумщине?

24 июля к правоохранителям с заявлением о исчезновении дочери обратился житель поселка Николаевка Сумской области. По его словам, 17-летняя девушка накануне вечером ушла на прогулку и не вернулась домой.

Во время масштабных поисковых мероприятий тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Уже вскоре правоохранители установили причастного к преступлению – 28-летнего жителя Киева.

По предварительным данным, мужчина пригласил девушку на прогулку, во время которой лишил ее жизни. Преступление совершено на сексуальной почве,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что руководитель Сумской областной прокуратуры уже подписал уведомление о подозрении мужчине по факту умышленного убийства 17-летней девушки, соединенном с изнасилованием. На месте происшествия правоохранители также изъяли вещественные доказательства: одежду, телефоны, биологические образцы и другие материалы.

Сейчас правоохранители готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.