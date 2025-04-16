Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

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Какие новые детали убийства 19-летнего парня на Прикарпатье

Правоохранители рассказали, что 16 апреля около 02:00 ночи обнаружили тело 19-летнего парня с признаками насильственной смерти. С места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, которые уже направили на экспертное исследование.

Полицейские за считанные минуты установили лиц, причастных к убийству 19-летнего юноши. Речь идет о двух 14-летних местных подростках.

Следователи выяснили, что несовершеннолетние, введя потерпевшего в заблуждение, умышленно заманили его в лесопарковую зону с целью совершить особо тяжкое преступление,

– говорится в сообщении.

Также было установлено, что несовершеннолетние нанесли телесные повреждения потерпевшему ножом во время спуска с Вовчинецких холмов. Затем эти лица завладели его личным имуществом, а тело спрятали в лесу.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве 19-летнего парня и объявила 2 из них подозрение / Фото полиции Ивано-Франковской области

Полицейские задержали двух злоумышленников, которые могли совершить это преступление. Следователи инкриминируют несовершеннолетним умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с особой жестокостью.

Сейчас правоохранители решают вопрос о процессуальном статусе третьего участника – 15-летнего несовершеннолетнего.

Досудебное расследование по делу еще продолжается. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств преступления и роли каждого из задержанных.